Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Amelia sodan pyörteissä

Kerro kuka olen. Eduard Cortés, 2020. Yle Areena ke 14.4./TV1 pe 21.5. klo 21.05

Miljoona sivua hyvää luettavaa! No, Julia Navarron 2010 julkaistussa menestysromaanissa on vain runsaat tuhat sivua. Ehkä teosta on pidetty liian espanjalaisena tarinana, koska sitä ei ole vielä suomennettu. Kerro kuka olen (Dime quién soy) tulee nyt laatusarjana, ensin Areenaan ja vasta toukokuussa TV1:lle.

Virkistävää kuulla muutakin kieltä kuin englantia. Navarro kuljettaa arvostelujen perusteella lukijaa päähenkilö Amelia Garayoan mukana Madridin hienostokortteleista ja työväestön kujilta Argentiinan Buenos Airesiin, Berliiniin, Moskovaan, Lontooseen, Milanoon, Lissaboniin, Varsovaan, Kairoon ja Pariisiin. Yhdeksänosaisessa sarjassa ehditään piipahtaa niistä monessa. Filmaukset tosin on tehty Espanjassa ja Unkarissa. Silmiä hivelevät kuvausmiljööt muuntuvat muidenkin maiden värikkäiksi kulisseiksi. Kerro kuka olen on erinomaisesti näytelty. Escolarin Ameliassa on säihkettä idealistisena, mutta erehtyväisenä naisena, joka kyseenalaistaa hyväosaisuutensa Francon fasistien vallankaappauksen uhatessa tasavaltalaisten vaalivoittoa 1930-luvulla. ”Olkaa varovainen. Hän vaikuttaa älykkäältä. Pitäkää häntä silmällä”, kehottaa neuvostoagentti. Garayoan perheen palvelijasta ystäväksi ja luotetuksi kasvanut Edurne (Itsaso Arana) sekä tasavaltalaisaktivisti Lola (Carolina Yuste) piirtyvät persoonallisina vilkkaasti etenevään stooriin.

Kirjassa kertoja, isoisoäidin muistelmat löytänyt toimittaja, oli tärkeässä roolissa, mutta jää sarjassa viisaasti taustalle. Alkuteoksen kunnianhimoista kerroksellisuutta tv-sovituskin pyrkii kunnioittamaan hienosyisellä tyylillä. Teemat vaihtelevat fasistien ja kommunistien ääripäistä toiseen maailmansotaan, Hitleriin ja Staliniin sekä kylmän sodan aikaan. Kerro kuka olen on ensisijaisesti koristeellista viihdettä täynnä melodramaattisia käänteitä. Seikkailu, politiikka ja vakoilu vievät naista miehen ja lapsen jäätyä Madridiin.