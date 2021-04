Ihmisellä on kova tarve olla hyödyllinen ja arvokas yhteiskunnan jäsen, ja meillä hyödyllisyys liittyy vahvasti palkkatyön tekemiseen. Sen katkeamisen jälkeen moni kärsii hyödyttömän ihmisen leimasta ja identiteetistä.

Jokainen meistä haluasi olla osa yhteiskuntaa työllisyyden kautta, rakentaa elämää ja saada työstä riittävän toimeentulon. Näinhän se ei aina mene.

Viime päivien otsikoissa on ollut Kokkolan Työttömien ry:n toiminnan loppuminen, joka on saanut kiitettävästi huomiota mediassa. Kokkolan Työttömät ry on lähes kolme vuosikymmentä ollut henkireikä ja sosiaalinen tapaamispaikka työttömille. Nyt toimintaa uhkaa loppuminen jos rahoitusta ei saada järjestettyä. Tämä veisi monen työttömän tyhjän päälle. Sosiaalinen tukiverkosto toimintoineen sekä matalan kynnyksen paikka johon on ollut helppo tulla ilman leimaantumista.

Toivottavasti poliittinen arvomaailma ei laske eurojen säästöjä siten, että Kokkolan työttömien toiminta ajetaan alas.

Jairi Palonen

Kokkola