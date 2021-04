Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahasto panostaa nuoriin keskipohjalaisiin teatteriammattilaisiin – Kärkihankkeet Kaustiselle ja Kalajoelle



Next

Skenografi TuaHautamäki tunnustaa, että luettuaan sähköpostista myönteisestä apurahapäätöksestä oli ensimmäinen reaktio itku – onnesta. Hautamäki on saanut kerran aikaisemmin henkilökohtaisen Kone-säätiön kahden kuukauden residenssipaikan, ja muutaman kerran hän on ollut mukana työryhmässä, jolle on tullut Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastolta apurahaa.