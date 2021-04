Kaisa Hahdon kolumni: Pääkaupunkiseudulla asuessani olen kaivannut keskipohjalaisia työmiehiä

Miten helppoa tuo olisikaan, jos oltaisiin esimerkiksi Kokkolassa.

Näin olen itseni kuullut toteavan, kun kotonamme Espoossa on puhuttu remonteista.

Helppous olisi siinä, että sopiva ja luotettava tekijä olisi kätevä löytää. Kaikki toimisi mutkattomasti. Olen vakuuttunut siitä aiempien kokemusteni perusteella.

Pohjalaisten ja keskipohjalaisten ihmisten rehtiys on jonkinlainen heimostereotypia. Olen saattanut itsekin ajatella, että mitä noita vanhoja kuvitelmia enää hellimään. Kyse on yksilöistä, kuten tietysti aina lopulta onkin. Pääkaupunkiseudulla asuessa stereotypia on kuitenkin jossain määrin pudistanut pölyt päältään. On oikeastaan tajunnut, että itse on perustavanlaatuisesti oppinut luottamaan.

Aiemmin olen luottanut aivan täysin esimerkiksi siihen, että palkattu remontintekijä tai lattianhioja hoitaa hommansa viimeisen päälle kunnolla, sovitulla tavalla ja aikataululla. Niin on käynyt. Pääkaupunkiseudulla olen huomannut, että isojenkaan firmojen työnjälkeen ei todellakaan voi aina luottaa. Edellytyksenä tuntuu välillä olevan, että töitä olisi koko ajan vahdittava.

Kesällä tilasin kokkolalaiselta kuljetusfirmalta huonekalukuljetuksen Kokkolasta Espooseen. Kaikki sujui mutkattomasti, hinta sovittiin puhelimessa, palvelu oli paljon enemmän kuin olisi voinut pyytää. "Mitäs te olitte sopineet", kysyi huonekalut tuonut auton kuljettaja, kun oli maksun aika.

Maksaminenkin perustui luottamukseen. Sen on oltava molemminpuolista. Helsinkiläisellä firmalla muuten hinta olisi ollut sama, vaikka kuljetus olisi ollut vain Espoon sisällä eikä puolta Suomea.

Pian tuon kokemuksen jälkeen olin käymässä Kokkolassa. Silloin oli pinnalla keskustelu Kokkolan uudesta sloganista. Vapaamuotoisessa lounashöpöttelyssä esitin puolitosissani muotoa "Kokkola – ja kaikki järjestyy".

Uskon, että niin tosiaan on. Lukuisat kerrat olen jo ehtinyt kaivata keskipohjalaisia työmiehiä. Tai -henkilöitä, ei mentaliteetti sukupuolesta riipu.