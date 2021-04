Minna Mustosen kolumni: Vahinko tuli kamera kaulassa

Vanha kansa, jolla oli sananparsi likipitäin jokaiseen asiaan, sanoivat aikoinaan, että vahinko ei tule kello kaulassa.

Saattoi vanha kansa olla oikeassa. Kelloa ei ollut, mutta minulle sattui vahinko kamera kaulassa.

Kuvasin päivänä eräänä lampaitani kirjoittamaani juttuun. Lammasmuorit olivat touhuissaan kun hypättiin tallista ulos ja sisälle yhtenään. Kuinka ollakaan nippu paalinarua oli siinä menossa ja meiningissä tallin lattialle seinäkoukusta pudonnut. Tietysti naru kietoutui kumppariini ja paiskauduin päistikkaa tallin ovelta tantereeseen. Kaikki ilmat pakeni keuhkoista ja silmälasit sinkoutuivat pitkin poikin. Kävi niin kipeää, etten hetkeen tiennyt missä, kuka ja miten olen. Pikku hiljaa housuntakamus kastui suuren lammikon sulamisvedestä ja niin oli pakko kammeta itsensä pystyasentoon päivittelemään.

Pahalla sisulla sinnittelin seuraavaan aamuun ja totesin, että ilma ei kulje keuhkoihin vieläkään, on pakko mennä päivystykseen.

Siinä aamupäivää Soiten yhteispäivystyksen aulassa viettäneenä, ennätin tuumailla monenmoisia asioita. Muun muassa sen, että kuinka tärkeää, tarpeellista työtä nuo eestaas kiireissään kulkevat lempeät ihmiset tekevät. Ennätin miettiä myös sen, että onhan ihan varmasti sairaala-apulaisillekin piisannut koronarokotteet annettavaksi, nimittäin omalta osaltaan he tekevät yhtä maailman tärkeimmistä työstä: taltuttavat viruksia pitämällä paikat puhtaina.

Ja kun sitä on pöhölö, niin pisti hävettämään. Minkä ihmeen takia, minun piti mennä töppöilemään ja lisäämään työtä ennestään kiireisillä ihmisillä, sillä tottahan se on, ettei yhteispäivystyksessä tai röntgenissä todellakaan tarvitse itsekseen olla. Kanssakipeytyneitä ja heidän saattajiaan piisaa aulojen täydeltä. Kuka on liikkeellä mistäkin syystä, jokaista yhdistää kuitenkin tieto siitä, että juuri tällä hetkellä ei itsekseen selviä ja pärjää,

Sain myös ahaa elämyksen, joka pisti hitusen hymyilyttämään.

Joskus olen miettinyt, että mitä virkaa on naisen rinnoilla sen kopposen koommin, kun on lapsukaiset saanut imetettyä. Valkenihan se tuokin asia: Rintojaan voi käyttää vaikka kameran suojina!

Nimittäin kammottavasta rytäkästä ja kipeytyneestä rintakehästäni huolimatta kamerani ja objektiivi säilyivät ehjinä. Vaikka nuo arvovehkeet jäivät alleni ja lyttäsivät rintakehäni hengettömäksi, säästyi itse aparaatti pehmeän kerroksen turvin täydellisen vahingoittumattomina.