Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kuntavaalit näkyvät monella tavalla myös Keskipohjanmaassa – Suorat vaalipaneelit alkavat maanantaina

Kesäkuun kuntavaalit näkyvät monella tavalla myös Keskipohjanmaassa ja konsernin paikallislehdissä. Keskustelu kuntapolitiikasta käynnistyy toden teolla maanantaina 12. huhtikuuta, kun Keskipohjanmaa aloittaa lehtikonsernin vaalipaneelien sarjan.

Ensimmäinen suorana netin kautta välitettävä vaaliväittely on nähtävissä Keskipohjanmaan verkkosivuilla klo 17 alkaen, ja se keskittyy Pietarsaareen. Mukana paneelissa on tällä hetkellä Pietarsaaren valtuustossa mukana olevien puolueiden ja poliittisten ryhmien edustajia. Puheenjohtajana toimii Keskipohjanmaan toimittaja Kristian Sundqvist. Teemoina maanantain paneelikeskustelussa ovat ainakin Pietarsaaren kuntatalous ja kouluasiat.

Vaalipaneelit "kiertävät" useita viikkoja Keskipohjanmaan alueella, joskin koronan vuoksi tapahtumat toteutetaan etäväittelyinä. Paneeleiden vetäjinä ovat konsernin lehtien päätoimittajat ja toimittajat, jotka keskittyvät vaalikeskusteluissa kunkin paikkakunnan ja alueiden tärkeimpiin paikallisiin kysymyksiin. Paneeleiden sisällöstä kerrotaan myös paperilehdessä ja näköislehdessä. Paneelit päättyvät 5. toukokuuta Kokkolaan.

Kuntapäättäjät käyttävät omilla paikkakunnillaan merkittävää valtaa ja siksi on tärkeää, että äänestäjät tietävät ennen vaaleja, mitä ehdokkaat ja heidän edustamansa puolueet ajattelevat paikallisista asioista ja miksei muustakin. Ihmisen arvot ja näkemykset kertovat joskus enemmän kuin mielipide yksittäisestä asiasta.

Ehdokkaiden mielipidekirjoittelu on alkanut vilkastua ja hyvä niin. Lehtien mielipideosastot ovat myös kuntavaaliehdokkaita varten. Se ei tarkoita sitä, että mielipidesivuilla mainostetaan omaa ehdokkuutta vaan kerrotaan perustellusti omista mielipiteistä. Tärkeätä on myös se, että ehdokas kertoo kirjoituksensa allekirjoituksessa olevansa ehdokkaana.

Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta ja ennakkoäänestys kotimassa jo 26. toukokuuta. Näissä vaaleissa on oma erikoisuutensa luonnollisesti koronatilanteen vuoksi, mistä syystä vaalien ajankohtaakin siirrettiin. On kiinnostavaa nähdä, miten poikkeuksellinen aika ja kesävaalit vaikuttavat äänestysinnokkuuteen. Siitä ei ole mitään epäselvää, etteikö demokratia toimi parhaiten juuri äänestämällä ja osallistumalla. Jos äänestäminen ei kiinnosta ihmisiä, on päättäjien syytä pohtia vakavasti syytä tähän.