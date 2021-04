Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Venekauppa sujuu tänäkin keväänä – Pohjanmaan rannikolla

Rannikon venebisnes näyttää voivan hyvin niin toisena koronakeväänä kuin sitä ennenkin. Kotimaan matkailu, kesämökkeily ja luonnossa liikkuminen elävät nyt voimakasta trendiä. Näihin molempiin sopii myös veneily, joskin veneily on harrastus sinällään. Tähän aikaan keväästä moni odottelee sopivia säitä ja jäiden lähtemistä, että veneitä päästään huoltamaan ja laskemaa vesille.

Jo Helsingin venemessuilla helmikuussa huomattiin, että veneily kiinnostaa. Vene Båt 21 esitteli ensimmäisen kerran tarjontaansa verkossa. Jokavuotinen supertapahtuma sai kokonaan uuden muodon ja kiinnosti silti veneilyn ystäviä.

Venealan Keskusliiton järjestämä tapahtuma on Pohjois-Euroopan suurin venetapahtuma, jossa esitellään vuosittain noin 500 venettä. Nyt todettiin muun muassa se, että pienet ja keskisuuret veneet menevät hyvin kaupaksi. Toki isoillekin veneille riittää ostajia, mutta nyt halutaan ostaa vaikkapa kanootteja.

Sarins Båtar -nimistä veneyritystä johtava Thomas Sarin sanoi venemessujen yhteydessä, että tilauskanta on hyvä eikä messujen muutos haitannut (KP 7.2.). Myös kälviäläisen Linex-Boatin toimitusjohtaja Simon Lindqvist arvioi Keskipohjanmaan haastattelussa helmikuussa tilauskantaa hyväksi.

Kokkolan Mesilässä sijaitsevalla venetehtaalla eletään jännittäviä aikoja, sillä Kaph Group Oy lanseeraa kesällä No Stress Boats -nimisen moottorivenemalliston. Tuotantopäällikkö Evert Aartsen kertoo tänään Keskipohjanmaassa, että ensimmäiset veneet on tavoitteena saada myyntiin kesäksi. Ensimmäisillä veneillä on jo ostajat, kun niitä valmistuu tänä vuonna kymmenkunta venettä.

Venetehtaissa on kysymys työpaikoistakin. Myös Kaph Group palkkaa hiukan lisää työntekijöitä. Tärkeää on pitää yllä veneenrakentamisen osaamista ja kouluttaa uusia osaajia.

Pohjalaismaakunnissa on osattu rakentaa veneitä satoja vuosia, mutta siihen on ammattitaitoa myös nykyään. Onneksi on myös asiakkaita.