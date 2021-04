Lukijan mielipide: Henkilökohtainen tukihenkilö yksityisyrittäjälle

Turhautuneena ajattelin jonkun kuntavaaliehdokkaan tekstiä lukiessani, että äh, onhan tuosta yrittäjyydestä ja maaseudun tulevaisuudesta puhuttu iät ja ajat, että ei siinä liirumlaarumissa ole ratkaisua esimerkiksi Vetelin näivettymisen katkaisuun. Pysähdyin ajattelemaan ja tajusin, että voi ollakin.

Esimerkit otan nyt omasta elämästäni, mistäs muualta. Olen yrittänyt löytää paikallista puuseppää tekemään aitaelementtejä – ei ehdi, kädet täynnä töitä. Olen etsinyt lvi-ammattilaista tai puurakentajaa laittamaan korvausilmaventtiilejä yläkertaan – ei ehdi, kädet täynnä töitä. Tämän seurauksena aitaelementit on tilattu Hollolasta. Niin kuvitelkaa nyt: Hollolasta saakka! Ei siinä mitään, hinta on kilpailukykyinen ja lähettäjä maksaa rahdin, on sentään kotimaista tuotantoa. Silti sielua korventaa, että omasta jokilaaksosta tai maakunnasta en löytänyt omalla aikataulullani tekijää.

Korvausilmaventtiilien asentajaa ei myöskään tunnu löytyvän. Tähän aikaan vuodesta yrittäjillä on liian kiire.

Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että näiden alojen yrittäjiä tarvitaan lisää, koska työtä on liikaa. Ongelmakohta edelleen on monista yhteiskunnan yrityksistä huolimatta siinä, miten siirtyä yksityisyrittäjästä kaksituisyrittäjäksi eli toisen työllistäjäksi. Tätäkin on koetettu valtiovallan taholta ratkaista, on tuettu ensimmäisen työntekijän palkkaamista jne, mutta pelkästään se ei riitä. Pitää olla konkreettisempia keinoja ja luovempaa ja paikallisempaa valikoimaa näissä hommissa.

Voiko kunta tai jokin yleishyödyllinen, paikallinen säätiö tai yhdistys antaa ”takuun” yrittäjälle, että hän ei joudu vaikeuksiin vaikka yrittää helpottaa omaa työmääräänsä ja samalla työllistää jonkun toisen. Uuden ajan ”Työtä veteliläisille” tai työtä kotijokilaaksoon -malli. Koska kateus paikkakuntien kesken vie kalatkin joesta, liputtaisin paikallisen systeemin perään. Laajemman alueen yritysneuvonta ei ole yksittäiselle kunnalle tehokasta.

Pelkkä rahallinen tukiaan ei auta, vaan siinä tarvitaan myös taloushallinnon tukea, esimiestaitojen kehittämistä ja monta muuta seikkaa, jopa henkilökohtaista ”mentoria” tai tukijaa, rinnalla kulkijaa, joka kädestä pitäen auttaa, että kuinka kasvan yksityisyrittäjästä toisten työllistäjäksi.

Ja luulisi, että meillä hankerahoja ja jotain konsteja olisi, jos vain oltaisiin riittävän ketteriä niitä tämmöiseen osoittamaan?

Muutoinkin yhteiskuntamme monet rakenteet ja nimikkeet ovat jääneet ajasta sillä tavoin jälkeen, että nuoriso, ”jonnet” tai ”veetit” ei niitä edes ymmärrä. Konepajoja suljetaan, kun jatkajaa ei enää löydy. No ymmärtävätkö nykynuoret enää edes mitä konepaja tarkoittaa, koneistamokin voi olla vanhantunutta, mutta kai metallia vielä jotenkin käytetään ja johonkin tarvitaan. Nimikkeet pitää vain olla tuoreita, jotta tavoitetaan uusia ihmisryhmiä.

