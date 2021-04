Analyysi: Putin tekee sen taas – epätietoisuuden ja harhautusten keskeltä paljastuu lopulta Ukrainan-sodan uusin tavoite



Presidentti Vladimir Putinin ilme on arvoituksellinen Kremlin virallisen kuvapalvelun välittämässä otoksessa. Putin osallistui työkokoukseen Kremlissä 6. huhtikuuta.

Itä-Ukrainan sodassa hyökkääjän ensimmäinen ase on epätietoisuus. Meneillään on presidentti Vladimir Putinille ominainen ja siksi tutun tuntuinen painostusasetelma, josta on aluksi vaikea saada selvää.