Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ajotaito ja asenne ratkaisevat liikenteessä – Miten nuorten kanssa keskustellaan syyllistämättä

Liikenneturvan mielestä ajokorttilain uudistuksessa nuorten liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa sillä, että ensimmäisinä kuukausina nuoret eivät saisi ajaa yksin eivätkä yöaikaan ollenkaan. Ideana on se, että aikuinen olisi aina mukana. Suomalaisten nuorten liikenneturvallisuudessa on parannettavaa, sillä täällä 15-24 -vuotiaat selviytyvät alle eurooppalaisen keskiarvon. Lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut kuuluu mainittuun ikäryhmään, mikä on niin suuri määrä, että tilanteeseen on pakko reagoida.

Liikenneonnettomuuksien ja vaaratilanteiden syyt ovat moninaiset. Asenne on niin tärkeä, että ajotaito ei auta, jos asenne pettää. Liikenneturvan tiedotteessa toimitusjohtaja Pasi Anteroinen korostaa käyttäytymisen merkitystä. Hän muistuttaa aiheellisesti, että etenkin nuorten käyttäytymiseen vaikuttavat voimakkaasti sosiaaliset normit, sillä vertaisryhmään kuuluminen on tärkeää.

Jokainen voi kuvitella tilanteen, jossa auto on täynnä nuorisoa, kevät ja nuoruus lämmittävät ja kavereille tekee mieli näyttää. Riskejä otetaan ja seuraukset voivat olla kauheita. Onnettomuustilastoissa näkyvät erityisesti nuorten miesten halu ottaa riskejä liikenteessä. Tästä on valitettavia esimerkkejä Suomessa ja tällä alueella.

Maakunnissa nuoret ajavat ja joutuvat ajamaan enemmän kuin suurissa kaupungeissa, joissa julkinen liikenne on tehokasta. Ajokortti halutaan viimeistään 18-vuotiaana, ja 17-vuotiaiden ajokortit ovat Suomessa lisääntyneet. Kaikki eivät ole kypsiä ajokortin tuomaan vastuuseen vaikka ikä riittäisi.

Miten nuorten kanssa päästäisiin keskustelemaan liikenteestä ja liikenneturvasta ilman syyllistämistä? On ymmärrettävää, että Liikenneturvan ajatus siitä, että autossa olisi ajokortin alkuvaiheessa aina joku aikuinen, ei välttämättä miellytä. Kuka lasketaan aikuiseksi ja miten asiat käytännössä toimisivat? Osa nuorista tarvitsee autoa työpaikan ja opintojen vuoksi. Kaikilla ei ole aikuista, joka voisi olla avuksi autoilun ensiaikoina.

Sekin on selvää, että liikenneturvallisuuteen pitää kiinnittää huomiota ja turhia riskejä poistaa. Hyvä ajotaito saa ensimmäiset virikkeensä jo silloin, kun lapsi seuraa omien vanhempiensa tai läheisten aikuisten liikennekäyttäytymistä takapenkiltä tai jalankulkijan roolista.