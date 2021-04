OAJ:n Pyhäjärven paikallisyhdistyksen kannanotto: Miksi Pyhäjärvi lomauttaa henkilöstöään?

Syksyllä 2020 Pyhäjärvellä käytiin yt-neuvottelut, jotka koskivat koko kaupungin henkilöstöä. Neuvotteluiden seurauksena tehtiin päätös koko kaupungin henkilöstön lomauttamisesta 10-14 päivän ajaksi.

Yt-neuvottelut aloitettiin, koska Pyhäjärven kaupungin talousarvion mukaan vuoden 2020 budjetti oli menossa oli 3,1 miljoonaa euroa miinukselle. Kaupunki asetti yt-neuvotteluissa säästötavoitteeksi 1,2 miljoonaa euroa vuoteen 2022 mennessä. Yt-neuvotteluissa haettiin pysyviä säästöjä, jotka muodostuvat eläköitymisistä, osa-aikaistamisista sekä määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Tämän lisäksi kaupunki päätti lomauttaa koko henkilöstönsä 10-14 päivän ajaksi. Henkilöstön lomautus toisi kaupungille 200 000 euron laskennallisen kertasäästön vuodelle 2021. Laskelmassa ei kuitenkaan oteta huomioon esim. verotulojen tippumista. Järjestöt ovat pyytäneet laskelmaa verotulojen tippumisen vaikutuksista, mutta kaupunki ei ole tehnyt laskelmaa tai ainakaan toimittanut sitä järjestöille.

Syksyn yt-neuvotteluissa sovittiin suullisesti, että mikäli kaupungin taloustilanne paranee, lomautuksista voidaan neuvotella uudelleen. Nyt olemme saaneet lukea, että talousarviosta poiketen Pyhäjärven kaupungin vuoden 2020 tilikauden tulos olikin yllättäen 426 871 euroa ylijäämäinen. Lisäksi Ppky Selänteeltä on tulossa palautusta kaupungille noin 674 000 euroa. Yt-neuvottelujen uudelleenkäynnistämistä ovat työntekijäjärjestöt pyytäneet useamman kerran, mutta työnantaja ei ole suostunut neuvottelemaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yt-neuvottelut käydään aina taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä. Tällä hetkellä Pyhäjärvellä taloudellinen peruste lomautuksille ei toteudu, koska kaupungin tilinpäätös olikin reilusti talousarviota positiivisempi. Myöskään tuotannollinen peruste ei toteudu, sillä työn määrä ei ole vähentynyt missään yksikössä. Yt-neuvotteluja ei voi käydä varmuuden vuoksi, vaan säästöille ja lomautuksille tulee aina olla perusteet. Lisäksi laki edellyttää, että lomauttamisen perusteet ovat olemassa yt-neuvottelujen ja vähentämistoimenpiteiden aikana. Tällä hetkellä lomauttamiselle ei ole perusteita.

Pyhäjärvi saa myös kyseenalaista julkisuutta olemalla Suomen ainoa kunta, joka on vielä lomauttamassa opettajia ja vieläpä räikeällä tavalla. Useat muut kunnat ovat peruneet lomautuspäätöksensä sekä vahvistuneen taloustilanteen että koronatukien menettämisen uhan takia. Koronatuki koulujen ja päiväkotien toimintaan on ehdollinen. Kunta ei voi lomauttaa näistä toiminnoista ja jos lomauttaa, rahat on palautettava. Kaupunkia uhkaa siis myös koronatukien takaisinperiminen lomautusten vuoksi. Pyhäjärven kaupunki on saanut vuonna 2020 koronatukea varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen yhteensä 56 600 euroa.

Näiden tietojen valossa voi vain ihmetellä, miksi Pyhäjärven kaupunki haluaa lomauttaa henkilöstönsä. Vetoamme kaupungin päättäjiin, että turhista ja perusteettomista lomautuksista luovutaan.

OAJ:n Pyhäjärven paikallisyhdistys ry