Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Jälleen uusi huippukokous sopisi Suomeen – Toivotttavasti Ukrainan jännitteitä ratkotaan Helsingissä kesällä

Venäjä on viime aikoina keskittänyt sotajoukkojaan Ukrainan rajoille. Jännittynyt tilanne Venäjän ja Ukrainan rajalla ja Krimin niemimaalla on herättänyt huolta Ukrainan lisäksi kaikkialla. Kireälle tilanteelle Krimin niemimaalla ja Venäjän ja Ukrainan rajalla ei voi kääntää selkää olivat motiivit mitkä tahansa. Onko kyse siitä, että Venäjä yrittää painostaa Ukrainaa. Onko uhittelu tarkoitettu länsimaille ja ennen kaikkea Yhdysvalloille, jossa on uusi presidentti? Vai onko uhittelu liian lievä ilmaisu tuleville toimille?

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskustelivat tiistaina jännitteiden lieventämiseksi Ukrainassa. Lieventämiseen on totisesti syytä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjä kertoo harkitsevansa ehdotusta huippukokouksesta. Yhdysvallat on ehdottanut huippukokousta tulevina kuukausina kolmannessa maassa.

Ei ole yllätys, että Suomi on valmis olemaan kolmannen maan roolissa. Suomella on kokemusta vastaavasta aikaisemminkin. Hyvin on muistissa se, että Putin tapasi presidentti Donald Trumpin Helsingissä kolme vuotta sitten. Silloin presidenttien tapaaminen ei ollut suuri menestys vaan pikemminkin päin vastoin. Muun muassa nykyinen Yhdysvaltain presidentti kritisoi Trumpin Helsingin puheita voimakkaasti.

Itse asiassa Niinistö ehdotti jo aikaisemmin Suomeen huippukokousta Etykin vuoden 1975 turvallisuuskokouksen hengessä. Silloin Suomi oli kansainvälisen politiikan keskiössä ja presidentti Kekkonen sai elää uransa huippuhetkiä.

Suomen erityinen asema Venäjän naapurina ja maiden kahdenväliset suhteet loisivat pohjan tulevallekin huipputapaamiselle. Kahden välisistä suhteista kertoo sekin presidentti Sauli Niinistön ja Putinin puhelinkeskustelu Ukrainan ympärillä. Presidentin kanslian tiedotteen mukaan Niinistö esitti vakavan huolensa tilanteen kärjistymisestä joukkojen siirtelyn myötä ja toi esiin tarpeen keskusteluille ja toimille jännitteiden vähentämiseksi. Presidentti Putin puolestaan kertoi keskustelustaan Yhdysvaltain presidentti Bidenin kanssa ja myös presidenttien suunnitellusta tapaamisesta.

Helsinki tai Suomi ylipäätään sopii kokouspaikaksi oikein hyvin.