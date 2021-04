Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Toivottavasti menestys johtaa menestykseen myös torstaina – Hermes matkalla finaaliin

Kokkolan Hermeksellä on tänään torstaina finaalipaikka katkolla, kun JoKP tulee Kokkolaan. Tuo on juuri sellainen kiekko-ottelu, jonka itse kukin haluaisi kokea ihan paikan päällä Kokkolan jäähallissa, jos se olisi mahdollista.

Kokkolan Hermes nousi runkosarjan yhdeksänneltä sijalta Mestiksen kiekkokevään menestyjäksi. Kokkolalaiset valmistautuvat peliin ennakkosuosikkeina, kun joensuulaiset matkaavat paikalle Suomen toiselta puolelta.

Kapteeni Oskari Uomala sanoo Juha Savelan haastattelussa Keskipohjanmaassa, että kapteenina on ollut helppo olla. "En tiedä salaisuutta. Pitkin kautta meillä on ollut monia vastoinkäymisiä, jotka ovat entisestään yhdistäneet joukkuetta. Meillä oli hyvä meininki jo ennen pleijareita. Tietysti voitoilla on pudotuspeleissä merkitystä myös joukkuehenkeen: onnistumiset ruokkivat onnistumisia."