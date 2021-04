Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Kosiskeleva uuden tyylin viini voi olla kova juttu alkaneella grillauskaudella

Viiniarvio

Epicuro Z Zinfandel Organic 2019, Italia, 11,99 €

Italia on ollut pitkään Euroopan suurin viinintuottaja. Ja tuotantoa on nykyisin koko saapasmaan pituudelta. Toscanan mahtisuvut ovat esimerkiksi hankkineet viinitarhoja aliarvostetuilta alueilta ja nostaneet ne kolmen vuosikymmenen aikana tunnetuiksi. Umbria ja Puglia ovat tulleet maakuntina myös Alkon hyllylle. Juuri Pugliasta eli suunnilleen saappaankorosta tulee Epicuro Zinfandel.

Punaviinin tuoksu on hieman hillomainen, tummia marjoja ja ylikypsää, ei mitään puolukkaa tai hapankirsikkaa tällä kertaa. Zinfandel on tunnetumpi Kalifornian rypäleenä, ja tässä tapauksessa siitä on tullut raskaampi tuoksultaan kun se on kasvanut Etelä-Italiassa.

Maku on heti ensi tuntumasta makeahko, mustikkainen, kypsän mustaherukkainen ja luumuinen. Hapot ovat pehmeät, mutta niitä on riittävästi ruualle. Paahteinen ja raskas maku on aavistuksen vaniljainen ja lämmin, silti se ei latistu pasta bolognesen kanssa, joka on tehty meidän kaustislaisesta lampaanlihasta. Kosiskeleva uuden tyylin viini, joka on ok, mutta tietty italialaisten viinien hienous ja moniulotteisuus siitä puuttuuvat. Silti hintaan nähden erinomainen perusviini ja voi olla kova juttu alkaneella grillauskaudella.