Kalajokinen Ville Palin valittiin lupaavien elokuvasäveltäjien tapahtumaan Moskovaan – elokuvamusiikissa välittyvät erilaiset tunnetilat



Kalajokinen Ville Palin on valittu Moskovassa heinäkuussa järjestävään NGC Lab -tapahtumaan. Kyseessä on kansainvälisille markkinoille tähtäävien, lupaavien elokuvasäveltäjien laboratorio, jossa he opiskelevat elokuvasäveltäjä Harry Gregson-Williamsin johdolla.