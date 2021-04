Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suviseuratkin sopeutuu tilanteeseen

Kesätapahtumien peruuntumiset koskevat myös hengellisiä tilaisuuksia. Tai välttämättä tapahtumia ei peruta vaan keksitään uudenlaisia tapoja toimia. Odotetusti ensi heinäkuun suviseuroja ei pidetä paikan päällä Reisjärven Kalajan kylällä kuten alun perin piti. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) päätti johtokunnan kokouksessa, että seurat järjestetään koronapandemian vuoksi kesäseuraradiossa ja verkossa.

Tämä on nyt toinen kerta, kun suviseurojen järjestämistä jännitettiin ja muutoksista päätettiin. Viime vuonna väki lohduttautui sillä, että vuoden kuluttua Reisjärvellä tapahtuu jälleen. Nyt tiedetään, että peltoseurat jäävät kokonaan väliin. Vuoden kuluttua tapahtuma pidetään Lopella. SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila Kannuksesta kertoo, että suuria hankintoja ja valmistelevia töitä seurakentällä olisi pitänyt tehdä juuri tässä vaiheessa kevättä, joten päätös oli pakko nyt tehdä.

Suviseurat on Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma ja väkimäärä on iso: liikkeellä on noin 80 000 ihmistä paitsi siis tänä vuonna, kun seuraväki on netin ääressä. Normaalisti suviseurojen alkamisen ja päättymisen ovat voineet nähdä autojonoina hekin, jotka eivät ole olleet paikan päällä.

Reisjärven seuroja on valmisteltu pitkään. Kenttäjärjestelyt ovat pitkällä ja taloudellinen panostus seurojen valmisteluihin on suuri. SRK:n pääsihteeri Juha Kaarivaara toivookin Keskipohjanmaan haastattelussa, että valtio tukisi kenttäseurojen peruuntumisen aiheuttaman tappion hoitamista.

Vanhoillislestadiolaisten suviseurat on yli satavuotias hengellinen tapahtuma. Vastaavia tapahtumia on lisäksi muissa maissa kuten Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Myös suomalaisiin tapahtumiin tullaan ulkomaita myöten. Suviseurat on laajalla Keski-Pohjanmaan alueella nähty muun muassa Nivalassa, Perhossa, Sievissä, Kruunupyyssä ja Kalajoella. Järjestävälle paikkakunnalle vastuu on myös iso kunnia, joten täkäläisten järjestäjien pettymyksen voi kuvitella. SRK sopeutuu tilanteeseen kuten muunkin yhteiskunnan pitää.