Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolan hyötykäyttöaseman sijainti vaatii harkintaa – Erilaiset intressit ovat ristiriidassa eikä ratkaisu ole helppo

Kokkolan hyötykäyttöaseman oikea sijainti puhuttaa. Pitäisikö asema säilyttää nykyisellä paikallaan suhteellisen lähellä keskustaa vai siirtää muualle esimerkiksi Storkohmon alueelle. Kysymys on monenlaisten intressien ristivedosta ja siksi asia ei ole ihan yksinkertainen. Hyötykäyttöasema otettiin käyttöön vuonna 2003 nykypaikkaansa Terminaalikadulle.

Kokkolan kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen sanoo, että hyötykäyttöasema sijoittuu kaupunkirakenteessa ja asukkaita ajatellen hyvälle paikalle. Hyötykäyttöasemalle on helppo mennä samalla, kun hoitaa muita vaikkapa kauppa-asioita. Pienenkin asian vuoksi viitsii lähteä viemään tavaraa ainakin Kokkolan keskustan seudulta.

Toinen asia on sitten se, että tontilla voi olla ja on sellaisia kehittämis- ja laajennustarpeita, joita siellä ei pystytä toteuttamaan niin kauan kuin jäteasema sijaitsee kyseisellä paikalla. Kun kävijämäärä on vuosittain noin 100 000 on varmaa, että asema lisää liikennettä.

Hyötykäyttöaseman sijaintia pohtivassa työryhmässä on mukana myös toimintaa pyörittävä Ekorosk Oy, jonka toimitusjohtaja Michael Östman pitää nykyistä sijaintia asukkaiden kannalta optimaalisena.

Ennen Kokkolan liittymistä Ekoroskiin kaupungin asukkaat veivät jätteensä Storkohmoon. Sokojantien varrella sijaitsevaa Storkohmoa on väläytelty uudeksikin sijoituspaikaksi. Östman arvioi tämän päivän Keskipohjanmaassa, että aseman taso ei enää vastaa modernia hyötykäyttöaseman tasoa. Mitoitus on liian pieni verrattuna asiakasmäärään ja lajittelutarpeisiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Asema siis ilmiselvästi tarvitsee lisää tilaa ja laajentumiseen liittyy monta kysymystä. Lähialueiden kehittäminen on yksi niistä. Jäteaseman naapuriin yritystoimintaa kehittävän Kokkolan tavaraterminaali Oy:n hallituksen puheenjohtaja Peter Forsström suhtautuu Keskipohjanmaan kriittisesti aseman nykysijaintiin. Yritystoiminnan laajentamisen näkökulmasta kritiikki on helppo ymmärtää.

Jäteaseman oikea sijainti vaatii harkintaa ja asian avaamista kokkolalaisille. Jääräpäisesti sitä ei kannata säilyttää nykyisessä paikassa, mutta asukkaiden näkemykset on hyvä ottaa huomioon.