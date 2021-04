Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Viime vuosina pahentunut huumerattiongelma on kitkettävä

Asia, josta on saanut monesti viitteitä haastatteluissa, tuli ilmi julkisesti perjantaina 16.4. Keskipohjanmaassa julkaistussa jutussa. Niin sanotut huumeratit eli huumeista liikenteessä kärähtäneet kuljettajat ovat valitettavasti tätä päivää – myös pohjalaisteillä.

Huumeratit ovat lisääntyneet rajusti kymmenessä vuodessa. Vielä 2010-luvun alussa huumekuskeja oli vain 6,5 prosenttia kaikista rattijuopoista. Viime vuonna vastaava osuus oli jo 45 prosenttia Pohjanmaan poliisilaitoksen toiminta-alueella. Myös Oulun poliisilaitoksen toiminta-alueella miltei puolet rattijuopoista on huumeiden vaikutusten alaisia.

Taustatekijöitä on useita. Ensinnäkin valvonta on tehostunut. Alkometrin rinnalle on otettu seulontatesti, joka paljastaa nopeasti, minkä huumausaineen vaikutuksen alaisena kuljettaja on.

Keskipohjanmaan juttuun haastatellut poliisit aistivat asenteiden muuttuneen. Jokilaaksojen valvonta- ja hälytystoimintayksikön ylikomisario Veijo Alavaikko näkee yhtenä osatekijänä myös huumausainerikollisuuden kasvun.

Oli huumerattien syy mikä tahansa ja olipa rattijuopumus laadultaan mitä tahansa, tapausmäärä on minimoitava. Alkoholi ja huumausaineet tekevät ihmisestä liikenteessä arvaamattoman, arviointi- ja ajokyvyiltään alentuneessa tilassa olevan – siis turvallisuusriskin itselleen ja muille.

Liikenneturvan tilastoista ilmenee, että rattijuopumustapauksissa on kolmen vuoden aikana kuollut keskimäärin 43 ihmisiä vuosittain. Lukema on viidesosa kaikista tieliikenteessä menehtyneistä.

Määrä on toki vähentynyt, mutta se on laiha lohtu. Jokainen kuolintapaus on liikaa ja aina yhtä kamala menetys omaisille. Numeeriset onnettomuustilastot jättävät kertomatta sen, kuinka laajaa joukkoa tapaus koettelee henkisesti.

Huumeiden vaikutuksen alaisena ollut kannuslaismies kaahasi poliisia pakoon Kokkolassa maanantaina. Vauhti yltyi 126 kilometriin 40 kilometrin nopeusrajoitusalueella. Viime kesänä Vaasassa raivokohtauksen saanut huumekuski ajoi tutkaan 110 kilometrin tuntinopeudella 40 kilometrin nopeusrajoitusalueella (Keskipohjanmaa 20.7.2020). Poliisia paennut kuski ylitti moottoritien rampin väärään suuntaan ja törmäsi puuhun.

Olisivatko nämä ihmiset toimineet toisin ilman huumeiden vaikutusta?