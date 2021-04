KD Keski-Pohjanmaan piirin mielipide: Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen yhteistyötä on syvennettävä

KD Keski-Pohjanmaan piiri haluaa tavoitteeksi laajemman ja syvemmän yhteistyön Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen välillä. Jotta voimme menestyä koventuvassa kilpailussa, on kummankin seutukunnan nähtävä yhteistyön edut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä on lisättävä ensi sijassa. Pietarsaaren seudun asukkaiden etu on, että hoitoa on saatava tarpeen mukaan myös Soitesta. KD Keski-Pohjanmaan piirin mielestä myös Kruunupyyn on saatava kuulua Soiteen.

Koulutuksen saralla esimerkiksi lukioiden yhteistyöelimessä voitaisiin suunnitella kurssien jakoa ja etäopetuksen joustavaa käyttöä. Seurauksena voisi olla laajempi kurssivalikoima pienemmillä kustannuksilla.

Yhteistä infraa on kehitettävä. Vesi- ja energiahuollossa on oltava saumaton yhteistyö. Satamat on nähtävä alueen yhteisinä voimavaroina.

Lentokentän, kasitien ja junaradan puolesta voidaan etua valvoa yhdessä. Yhteistä kantaa pitäisi ottaa myös esimerkiksi TBE-rokotteiden kansallisen rokotusohjelman laajentamiseksi seudullemme.

Mahdollisuudet ovat monet. Meidän on nähtävä rajojen yli, purettava muurit ja edettävä kohti yhteisiä tavoitteita.

KD Keski-Pohjanmaan piiri

pj. Hanna-Lea Ahlskog