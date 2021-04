Pietarsaaressa ei sitten mikään ole muuttunut 40 vuodessa kielisuvaitsevuuden saralla. Minulle kävi juuri samoin kuin Merja Korpela kirjoitti mielipidepalstalla 14.4.2021

Olin saanut kirjeen kotiin, jossa kerrottiin, että olen saanut kaupungin kesätyöpaikan matkatoimistosta. Soitin matkatoimistoon kysyäkseni milloin voin aloittaa työni. Minulle sanottiin puhelimessa sanatarkasti näin ”Se työpaikka ei olekaan enää sinulle. Tänne tuli yksi ruotsinkielinen tyttö, joka sanoi, että hän voi ottaa tämän paikan”.

Kaupungin kesätyöhaku oli silloin kirjallinen. Merja Korpela kirjoitti; se, että äidinkieli on suomi, ei tarkoita sitä, että ei osaa ruotsia. Minun kielitaitoani ei testattu missään vaiheessa. Minä menetin työpaikkani vain siksi, että sukunimeni oli silloin suomenkielinen.

Olen sitä mieltä, että näin karkea ruotsinkielisten suosiminen on todella ala-arvoista. Antakaa nuortenne pärjätä rehellisin keinoin; vanhempien ohituskaista on muutenkin todella lyhyt, siksi on hyvä harjoitella alusta alkaen omilla ansioilla pärjäämistä, jos aikoo edetä pitkälle. Kielen perusteella syrjintä on lisäksi perustuslain 6§ vastaista. Noloa on se, että perustuslakia rikotaan oikeusministerimme kotikaupungissa.

Minusta on sääli, että pietarsaarelaiset eivät vieläkään näe kotikaupunkinsa mahdollisuuksia. Mikä matkailun vetonaula olisi, jos Pietarsaari pitäisi kaksikielisyyttä vahvuutenaan ja miettisi eri keinoja sen hyödyntämiseksi. Valitettavasti aina kun mainitsen Pietarsaaren, saan täällä kuulla, että kyseinen henkilö on kyllä käynyt ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, mutta ajanut Vaasasta suoraan Kokkolaan ohi Pietarsaaren.

Sirkka-Liisa Korpenfelt

erikoiseläinlääkäri

Helsinki