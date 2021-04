Pohjanmaalla puretaan nuorten harrastustoimintaan liittyviä rajoituksia – Muut rajoitukset syynissä viikon päästä

Pohjanmaan uusien koronavirustartuntojen määrä on pysynyt edelleen maltillisena, ja tartuntalähteet on pystytty selvittämään 90-prosenttisesti. Pohjanmaa on kuitenkin edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa ja suosituksissa. Niinpä rajoituksissa on noudatettava yhä tämän tilannekuvan mukaista ohjeistusta.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä päätti, että alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoitukset puretaan suurelta osin. Voimaan jää se, että peli- ja ottelutoiminta rajoitetaan toistaiseksi vain alueen sisälle. Toisin sanoen alueelta ei osallistuta peleihin tai otteluihin alueen ulkopuolelle eikä Pohjanmaalle tulla pelaamaan alueen ulkopuolelta. Joukkueet voivat kuitenkin harjoitella ja pelata Pohjanmaan alueella normaalisti.

Alueen koronakoordinaatioryhmä pitää vielä voimassa muut 30. huhtikuuta saakka annetut suositukset. Näin siksi, että uusia koronatartuntoja todetaan yhä useissa kunnissa ja alueen ilmaantuvuusluku on kolmenkymmenen tuntumassa. Ryhmä tarkastelee kaikkia suosituksia ja rajoituksia seuraavassa kokouksessaan 27. huhtikuuta.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu yhteensä 2 382 tartuntatapausta. Kuluneen vuorokauden aikana ei ole ilmennyt uusia tartuntoja.