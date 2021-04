Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hallitus lähtee Veitsiluodon varjosta erittäin vaikeaksi ennakoituun puoliväliriiheensä

Salaliittoteoreetikot voivat vihjailla, että Stora Enson päätös julkaista Veitsiluodon tehtaan sulkeminen juuri Sanna Marinin (sd.) hallituksen puoliväliriihen aattona ei ollut sattuma.

Se on ainakin varmaa, että muutenkin kinkkiseksi arvioitua kahden päivän poliittista vääntöä ei yhtään helpottunut 670 ihmisen passitus kilometrejä tehtailevalle tuotantolinjalle. Välillinen vaikutus koskee lisäksi tuhansia ihmisiä. Huhtikuun 20. päivä vuonna 2021 jää Kemin historiaan ”mustana tiistaina”.

Valtion osaomistaman yrityksen ratkaisu on minimissään kiusallinen hallitukselle tilanteessa, jossa sen pitäisi uskottavasti pystyä päättämään työllisyyttä lisäävistä toimista. Samalla viestiä, että Suomessa voi ja kannattaa yrittää. Oli kyse sitten pienistä ja keskisuurista yrityksistä tai suurteollisuudesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sille ei tietysti mikään hallitus mitään voi, että paperiteollisuuden yhä kiihtyvällä alasajolla on looginen syy, jolle ei yksinkertaisesti voi mitään. Koronan vielä erityisesti ryydittämänä paperin kulutus on kääntynyt jyrkkään laskuun. Millään poliittisella päätöksellä ei käännetä digitalisaation megatrendiä. Eikä mikään yritys jatka loputtomiin kroonisesti tappiollista toimintaa.

”Emme näe, että tähän olisi tulossa muutosta. Paperintuotannossa on Euroopassa ylikapasiteettia yhä noin 3,5 miljoonaa tonnia. Se on 15 keskimääräisen paperikoneen verran. Se on hyvin suuri määrä”, Store Enson toimitusjohtaja Annica Bresky sanoi tiedotustilaisuudessa.

Veitsiluodon tehtaan sulkemisen lisäksi Stora Enso ilmoitti panevansa lapun luukulle myös Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsissa. Sen seurauksena lähes 450 ihmistä jää työttömäksi.

On selvää, että Kemi saa hallitukselta rakennemuutosrahaa, mutta se ei tietenkään akuuttia kriisiä ratkaise. Ei myöskään Metsä Groupin aiemmin ilmoittama jätti-investointi kaupunkiin. 1,6 miljardin euron projekti työllistää rakennusvaiheessa paljon ihmisiä, mutta itse uudessa biotuotetehtaassa tarvitaan vain saman verran – noin 250 – väkeä kuin sen korvaamassa.

Mitä hallitus sitten tekee keskiviikkona ja torstaina? Kyynisellä huumorilla voisi todeta, että koettaa nyt ensinnäkin pysyä kasassa. Se lienee kaikista etukäteispaineista huolimatta todennäköistä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ehti jo väläytellä puolueen lähtöä hallituksesta, mikäli puoliväliriihessä ei päästä sitä tyydyttäviin tulokseen. Sitkeästi kehnoissa kannatuslukemissa tarpovan puolueen tietysti kuuluu jo taktisestikin laittaa hallituskumppaneille painetta. Samalla viestiä omalle kannattajakunnalle, että tosissaan ollaan.

Puoliväliriihen kipukohdat ovat hyvin ennakolta tiedossa. SDP:lle ja varsinkin vasemmistoliitolle esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen eli asiallisesti sen heikentäminen on vaikea pala. Keskusta, RKP ja vihreät taas pitävät sitä välttämättömänä keinona tuuppia työttömiä nykyistä nopeammin töihin.

Paikallisesta sopimisestakin pitäisi saada jotain konkreettista aikaan. Tätä aikomusta ei varsinaisesti helpottanut Teknologiateollisuuden jakautuminen. Järjestön jäsenyritykset saavat päättää, neuvottelevatko enää palkansaajien Teollisuusliiton kanssa.

Kohtalon ivaa, että kansakunnan kannalta akuutein huoli eli koronaepidemia on viime viikkoina näyttänyt ohittaneen huippunsa Suomessa. Hallituksen koronatoimissa on ollut monessa kohtaa toivomisen varaa, ei vähiten viestinnässä. Siitä huolimatta Suomi on selvinnyt tästä kulkutaudista kansainvälisesti vertaillen erinomaisesti.

Siitä ei vain suurta poliittista iloa ole, kun kuntavaaleihin on aikaa vajaat kaksi kuukautta.