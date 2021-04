Soite jatkaa edelleen koronavirusepidemian perustasolla – Keskiviikkona ei uusia tartuntoja, ilmaantuvuusluku maan pienin

Soiten alue pysyttelee koronavirusepidemian perustasolla. Alueellinen koronaviranomaistyöryhmä totesi asian keskiviikkona arvioituaan alueen koronatilannetta.

Alueelliset suositukset ovat voimassa 30.4. saakka. Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja.

Alueen tautitilanne on parantunut edelleen ja tilanne on varsin rauhallinen. Nykyiset alueelliset suositukset ovat voimassa 30.4. saakka. Aluehallintoviraston määräys yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamisesta 20 henkilöön sisä- ja ulkotiloissa on voimassa niin ikään 30.4. saakka. Viranomaisryhmän suositus on, että alueella ei järjestetä yli kymmenen henkilön kokoontumisia.

Viranomaistyöryhmä keskusteli myös koronavirussuositusten ja -rajoitusten mahdollisesta keventämisestä, sillä tautitilanteen uskotaan parantuvan koko maassa. Suositusten muutostarpeesta keskustellaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 28.4. Tarvittaessa ryhmä voi kokoontua aiemmin.

Lähestyvää vappua tulee suunnitella nykyisten suositusten mukaisesti. Viranomaistyöryhmä totesi myös, että aikuisten ryhmämuotoista harrastustoimintaa on mahdollista toteuttaa ulkotiloissa kokoontumisrajoitusten mahdollistamissa rajoissa. Voimassa oleva harrastustoiminnan keskeytyssuositus koskee vain sisätiloissa tapahtuvaa aikuisten ryhmätoimintaa.

Viime viikon aikana Soiten alueella todettiin yhteensä kaksi positiivista koronavirustartuntaa. Positiivisten näytteiden osuus oli 0,2 prosenttia kaikista testeistä. Niitä otettiin noin 1 300.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 6,5 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Se on varmuudella maan pienimpiä.

THL:n tilastojen mukaan Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on 7,8, tosin tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä. Tämä selittää osaltaan, miksi Soitella on "kaksi" ilmaantuvuuslukua. THL:n listauksessa Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on maan pienin.

Sairaalahoidossa ei ole koronaviruspotilaita tällä hetkellä. Kaikki viimeaikaiset koronavirustapaukset on jäljitetty täysin.

Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja keskiviikkona. Viimeisimmät positiiviset koronavirustartunnat todettiin 12.4.