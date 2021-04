Ylivieskassa kaksi uutta koronatartuntaa keskiviikkona – Pohjois-Pohjanmaalla käytössä koronatietoni-palvelu, josta voi ladata todistuksen koronatestituloksesta

Ylivieskassa on todettu keskiviikkona kaksi uutta koronavirustartuntaa, kertoo Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

Koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tuli THL:n tilaston mukaan vuorokaudessa ilmi 15 uutta tartuntaa. Kuluneen kahden viikon aikana on kirjattu sata uutta tartuntaa. Ilmaantuvuusluku edelliseltä 14 vuorokaudelta 100 000 asukasta kohden on 24,3. OYS:ssa on sairaalahoidossa viisi koronapotilasta. Kaikkiaan tartuntoja on tähän mennessä 2 899 kappaletta.

Kallion alueella eli Ylivieskassa, Alavieskassa, Sievissä ja Nivalassa koronarokotusvuorossa ovat kaikki 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat, riskiryhmään 1 kuuluvat 16–64-vuotiaat sekä THL:n tuoreen linjauksen mukaisesti myös riskiryhmään 2 kuuluvat 16–64-vuotiaat.

Riskiryhmien koronarokotusaikoja voi varata vain puhelimitse. Puhelinajanvaraus on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–16. Jos puhelimitse annettavia rokotusaikoja on runsaasti, ajanvaraus voi olla auki myös muina aikoina. Lisätietoja Kallion verkkosivuilta.

65-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat varata rokotusajan myös netissä.

Muun väestön rokotukset alkavat, kun riskiryhmiin kuuluvat on rokotettu. Väestön laajamittaiset rokotukset tulevat etenemään ikäryhmittäin vanhimmista alkaen.

Kalliosta muistutetaan, että Nivalan ja Ylivieskan rokotukset ovat siirtyneet isompiin tiloihin. Nivalassa koronarokotuksia annetaan seurakuntakodin tiloissa (Vapaudentie 3) ja Ylivieskassa Seurakuntakoti Mariassa (Kirkkotie 2). Alavieskan ja Sievin rokotukset jatkuvat neuvoloiden tiloissa.

Näissä tiloissa annetaan myös tehosterokotukset.

Jos rokotettava on alle 65-vuotias ja hän on saanut ensimmäisen rokoteannoksen Astra Zenecan rokotetta, tehosterokote annetaan eri rokoteaineella. Taustalla on THL:n linjaus, jonka mukaan Astra Zenecan rokotetta ei anneta alle 65-vuotiaille. Rokoteaineen vaihtumisesta johtuen myös tehosterokotuksen aika saattaa muuttua. Kalliosta ollaan yhteydessä rokotettaviin, joita muutos koskee.

Koronatietoni-palvelussa voi ladata todistuksen koronatestistä. Todistuksen saa vain viimeisimmästä koronatestistä, mikäli se on negatiivinen.

Todistuksen voi tallentaa pdf-muotoisena esimerkiksi matkapuhelimeen ja halutessaan sen voi myös tulostaa. Todistus on englannin-, suomen- tai ruotsinkielinen.

Todistusta voi käyttää matkustaessa, mutta jotkut lentoyhtiöt vaativat käsin allekirjoitetun ja leimatun todistuksen. Lentoyhtiön vaatimukset kannattaa varmistaa etukäteen.

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Koronatietoni-palvelun tuottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja se on tällä hetkellä käytössä HUSin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Kymsoten alueilla.

