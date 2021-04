Tapio Lehtisen kolumni: "Kaksikielisyys tekee Pietarsaaresta mielenkiintoisen kaupungin"

tapio.lehtinen@kpk.fi

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja

Pietarsaaren suomenkielisten joukossa kytee vaiettua tyytymättömyyttä kieliasioita kohtaan. Keskipohjanmaan ja Pietarsaaren Sanomien mielipidesivuilla on viime päivinä tuotu esiin tapauksia, joissa suomenkielisten on ollut vaikea saada työpaikkoja.

Keskustelu käynnistyi parista kirjoituksesta.

Pietarsaaren Sanomissa 14.4.pietarsaarelainen Merja Korpela kertoi lapsensa saaneen kesätöitä paikallisesta kaupasta, mutta nuori yllättäen irtisanottiin jo ensimmäisenä työpäivänä. Syyksi ilmoitettiin puutteellinen ruotsin taito, vaikka äidin mukaan lapsi osasikin ruotsia.

Helsinkiläinen Sirkka-Liisa Korpenfelt puolestaan totesi (Keskipohjanmaa 19.4.) edelliseen kirjoitukseen viitaten, ettei Pietarsaaressa ole mikään muuttunut kielisuvaitsevaisuuden saralla. Hänelle kävi juuri samoin 40 vuotta sitten.

Kuten arvata saattaa, aiheesta on noussut kiihkeä keskustelu sosiaalisessa mediassa. Kieli on monelle iso ja tunnepitoinen asia.

Kielen perusteella tapahtuva syrjintä on perustuslain vastaista, tapahtui se sitten oikeusministerin kotikaupungissa tai muualla. Tämä pätee niin Pietarsaaren suomenkielisiin kuin Kokkolan ruotsinkielisiin.

Kielikeskustelussa kaikki ovat kokemusasiantuntijoita.

Suurelle yleisölle on voinut piirtyä negatiivinen kuva kaupungin kieli-ilmapiiristä, mutta omat kokemukseni ovat myönteisiä.

Kaksikielisyys (ruotsinkielisyys) tekee Pietarsaaresta mielenkiintoisen kaupungin ja ilman sitä se olisi vain pikkukaupunki muiden joukossa. Pietarsaari on siitä hieno paikka, että oman äidinkielen käyttäminen porukassa on ihan ok. Ellei joku ymmärrä, hän kysyy.

Oikeastaan pitäisi puhua monikielisestä kaupungista, sillä jo noin kahdeksan prosenttia asukkaista on maahanmuuttajataustaisia.