Hermeksen viimeisenä lukkona torjuva Joel Blomqvist näkee selkeät syyt joukkueen hurjalle kevätvireelle: "Jokainen antaa aina kaikkensa ja tekee niitä vähän ikävämpiäkin juttuja kentällä"



Maalivahti Joel Blomqvist on ollut merkittävä palanen Kokkolan Hermeksen kevään tuhkimotarinassa. Välillä torjuntavastuussa on ollut Vilho Heikkinen, mutta enimmäkseen tolppien välissä on nähty Blomqvist, kun Hermes on raivannut tiensä Mestiksen loppuotteluihin.