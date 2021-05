Keskipohjanmaan Tv-viikon valinta: Psykedeliaa ja hölynpölyä

★ ★ ★ ★

Pet Shop Boys: It Couldn’t Happen Here. Ohjaus Jack Bond, 1988 Yle Teema la 1.5. klo 20.01/Areena

★ ★

The Monkees: Head. Ohjaus Bob Rafelson, 1968Yle Teema la 1.5. klo 23.10./Areena

Vappua vietetään tämäkin kerta rauhallisesti. Siksi Yle Teeman kurkistus 1960- ja 1980-lukujen päätteen villeihin pop-elokuviin tuntuu hienolta. Hei hulinaa! Pet Shop Boys tarjoilee surrealistista brittisimaa musiikkielokuvassa It Couldn’t Happen Here. Amerikkalainen The Monkees ylilyö hippimäisesti tippaleivänsolmuisessa psykedeliapläjäyksessä Head.

Sparks-duon filmimusikaali Annette avaa Cannesin tämän kesän festivaalin. Veljekset Ron ja Russell Mael ovat suunnitelleet elokuvaprojekteja jo vuosikymmeniä, mm. Jacques Tatin kanssa, joten hienoa, että nyt onnistuu ryminällä. Aina bändien musaelokuvat eivät ole olleet odotuksen arvoisia. Led Zeppelinin Laulu jää pystyyn! päti vain soitto-osuuksissaan. Pink Floydin The Wall pysyi pystyssä elokuvanakin, puhumattakaan dokumentaarisista Bob Dylanin ja Talking Headsin taltioinneista.

Pet Shop Boys on popin tyylikkäimpiä kokoonpanoja. Sen älyllinen tanssimusiikki, jossa on aina mukana sateenpiiskaamien Lontoon katujen alakuloa, kannattelee ICHH:ta. Filmi ei silti ole pelkkä laulujen henkari, vaan siitä löytyy liikkeessä pysyvää elokuvallisuutta. Ohjaaja Jack Bond tekee kunniaa englantilaiselle filmiperinteelle. Värit ovat kirkkaita muistumia 1940-luvun Technicolor-musikaaleista. Asemakohtauksessa mennyt kohtaa nykyisyyden kuin mestari Terence Daviesin melodraamoissa. Pet Shop Boysin ensilevyjen hitit kuullaan: It’s a Sin, What Have I Done to Deserve This, Rent. 1980-luvun estetiikka ei yleensä vanhene arvokkaasti, mutta ICHH:n nuppineulan tarkoiksi restauroidut visiot elähdyttävät.

Samaa ei voi sanoa The Monkeesin Headistä. Musafilmi tehtiin ohjaaja Bob Rafelsonin ja käsikirjoittaja Jack Nicholsonin tuella, kun Monkeesin kahden vuoden tv-sarjasuosio ja kymmenen kultalevyn loistokausi olivat ohi. Beatles-elokuvien irtonaisuutta kovasti etsitään. Pää ei ehkä kestä, mutta laulut kestävät yhä.