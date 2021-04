Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Aika ajoi 1980-luvun college-kuvauksen ohi

★ ★ ★

Everybody Wants Some!!. Ohjaus Richard Linklater, 2016 Hero pe 30.4. klo 19.00

Rakkautta ennen aamua –trilogian ja Boyhoodin jälkeen Richard Linklaterin uralle oli taivas rajana. Ohjaajan uusimmat ovat saaneet vaimean vastaanoton. Everybody Wants Some!! ei tullut meillä teatterilevitykseen. Aikako ajoi kasarihenkisen tarinan ohi? Linklater on loistanut porukkakuvauksissa, kuten suomeksi käsittämättömästi nimetyssä kulttifilmissä Surutta? Sekaisin (Dazed and Confused). Sen raikas nuoriso vaihtuu Everybodyssa yli-ikäisiin, shortseistaan pursuileviin aitoamerikkalaisiin college-poikiin. Teinivuodet ovat jääneet nolosti päälle.

Elokuva yrittää liikaa, kuten huutomerkkien käyttö varoittaa. Ilmapiiri on silti tunnistettavasti 1980-lukua sellaisena kuin se näyttäytyi aikakauden filmeissä. Miesnäyttelijät eivät jää mieleen. Naiset joutuvat pukuhuonepilojen keskellä koristeiksi.

Baseballin ystäviä elokuva voi ilahduttaa. Soittoraita hyppii rockista punkin kautta uuteen aaltoon. Harmillisen sekasotkun summaa jo alkuun kuultava The Knackin vastenmielinen My Sharona. Ei ihme, että kertosäe rimmaa koronan kanssa.