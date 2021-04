Antti Savelan kolumni: Miksi kylätiellä on hyppyri, vaikka hiihtokausi on ohi – Kannuksen, Yli-Ullavan ja Reisjärven teiden kehno hoito on nykyajan kolonialismia



Niin miksi kylätiellä on hyppyri, vaikka hiihtokausi on ohi. Tähän mielenkiintoiseen kysymykseen yritin etsiä vastauksia tekemällä juttua Kannuksen ja Raution, Reisjärven Kinnulanrannan ja Kokkolan Itä-keskuksen Yli-Ullavan tieoloista. Yhtä kaikki Eero Pelto-Arvo Kannuksesta, Kari Sorola Reisjärveltä ja Leino Iso-Aho Yli-Ullavasta kertoivat jutussa ja videolla samaa tarinaa. Kylän maantiet ovat varsinkin kelirikkoaikoina todella huonossa kunnossa ja eikä ole hääviä tiellä liikkuminen muutenkaan. Kaiken kukkuraksi kokeneet kylien puolesta puhujat kertoivat teiden kunnossapidon vain heikentyneen viime vuosina. Miesten näkemykset on helppo allekirjoittaa. Kylätiet ovat surkeassa jamassa ja huonompaan suuntaan mennään koko ajan. Verot kyllä kelpaavat, mutta niiden vastineeksi ei saada juuri mitään takasin. Liikenteen käyttäjät maksavat joka vuosi veroa kahdeksan miljardia ja saavat potista noin miljardin takaisin. Loput rahat menevät jonnekin muualle. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat syyttäneet hallitusta löperöstä rahanjaosta. Voi olla, mutta kyläteillä tämä ei näy. Teiden hoitamattomuus näkyy kyllä kuskin hermoissa, tukiakseleissa, lokasuojissa, lommoutuneissa autojen pohjissa ja puhkiajetuissa iskareissa. On muuten hauska nähdä, miten ja mistä Suomen valtio sitten veroja kerää, kun sen pitkäaikainen lypsylehmä auto vaihtaa energialähteensä bensiinistä ja dieselistä sähköön. Joku saattaa ehdottaa, että sähköveroa nostetaan...mutta älkää tehkö sitä vielä, vaan vasta sitten, kun autokanta on sähköistetty. Sekin olisi mukava nähdä, että edes joku puolue profiloituisi oikein kunnolla maaseudun asian puolesta puhujaksi. Sille olisi sosiaalinen tilaus. Vaatia riihessä tai jossain muussa apparaatissa maaseudun sorateiden hoitoon vaikka 500 miljoonan euron lisäystä. Vaan turhapa tätä on toivoa, kun sellaista edunvalvojaa ei ole. Ei ole kukaan vaatimassa sorateille lisää rahaa, ei riihestä eikä EU:n elvytyspaketista. Toisaalle ovat matkaamassa nekin rahat. Suomesta on tullut jossain määrin kolonialistinen valtio. Kun idän valloitus 40-luvulla epäonnistui, Suomen herrat ja rouvat löysivät maaseudun. Maaseutu nähdään hyötymisen välineenä vähän kuin Ranska aikoinaan katsoi Marokkoon ja britit puoleen maailmaan. Malmivarat, tuulivoiman teollisuusalueet ja kansallispuistot ovat yhteistä omaisuuttamme mutta kun teitä ja toimivia nettiyhteyksiä pitäisi rakentaa, ne tehdään ruuhka-Suomeen. Sekin olisi mukava nähdä, että edes joku puolue profiloituisi oikein kunnolla maaseudun asian puolesta puhujaksi.