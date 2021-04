Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Mistä tahansa ihmisille tärkeästä aiheesta voidaan kirjoittaa

Lukijat ovat kysyneet, miksi lehdissä on pääkirjoituksia ja kuka niistä päättää. Tänään Keskipohjanmaan pääkirjoituksessa voitaisiin kirjoittaa yhtä hyvin koiranpäivästä kuin valtakunnan politiikasta tai yhteiskunnallisesta ongelmasta.

Millä perusteella aiheet valitaan? Pääkirjoitushan on lehden kannanotto ajankohtaisiin asioihin. Se noudattaa lehden linjaa ja periaatteita.

Keskipohjanmaan pääkirjoitus voidaan kirjoittaa lähtökohtaisesti mistä aiheesta tahansa. Tavoitteena on tuoda näkökulmia ja herättää keskustelua, antaa ihmisille ajattelemisen apua ja aiheita. Ylhäältä alaspäin viisastelu ja yhden ainoan näkökulman tuominen ei kuulu nykyaikaan. Toki on olemassa myös asioita, joissa ei ole esimerkiksi paikallisesti monenlaisia näkökulmia. Paikallisille ja maakunnallisille asioille halutaan kehitystä ja tukea.

Mikä sitten on tärkeää? Eri ihmisten elämässä erilaiset asiat. Puoliväliriihen saikkaroinnit vaikuttavat yhteiskuntaan, vaikka toisaalta huomiota vievät lähestyvät kuntavaalit ja keskustelun kuumeneminen.

Se ei sulje pois sitä, että ihmiset puhuvat säästä, alkavasta puutarhakaudesta tai lauantaina vietettävästä koiranpäivästä.

Lempeät ja rentouttavat vapaa-ajanharrastukset ovat tärkeä osa elämää. Suomen hallituksen päätökset ja linjaukset tai rahahat vaikuttavat myös vapaa-aikaan, hyvinvointiin ja tavalliseen arkeen.

Pääkirjoituksissa voidaan kommentoida mitä tahansa asiaa kuitenkin niin, että se olisi jostain näkökulmasta merkityksellinen. Ihmisten ilolla ja onnella on merkitystä.

Keskipohjanmaassa pääkirjoituksen kirjoittajia on useita, vaikka päätoimittajana kirjoitan suurimman osan niistä. Joka päivä ilmestyy 1–pääkirjoitusta. Pääkirjoitus ei ole kirjoittajan henkilökohtainen mielipide vaan se noudattaa lehden linjaa. Silti Keskipohjanmaassa on perinteisesti allekirjoitettu pääkirjoitukset. Ne ovat ihmisen kirjoittamia ja on journalisesti läpinäkyvää ja avointa, että lukija tietää, kuka on kirjoituksen takana.