Luvaton töhertely on kevään merkki ja tulee kaupungeille kalliiksi – Ikivaltaa voi myös ehkäistä, yksi mahdollisuus on seinätaidetta varten varattu pinta: "On halvempaa tilata hieno teos taloyhtiön kujalle kuin puhdistaa sitä jatkuvasti", sanoo graffititaiteilija



Kirkkoveneet kumppaneineen. Tällaista jälkeä on jätetty Kokkolan keskustaan. Kyse on laittomasta töhertelystä, josta voidaan rangaista. Sallittu katutaiteen tekeminen ei tarvitse tuekseen yön hämärää. Clas-Olav Slotte

Ilkivaltainen töhertely ja lumen alta paljastuvat koronamaskit. Kevään merkkejä. Lämpö ja aurinko saavat spraypurkit heilumaan.