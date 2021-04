Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kun mahdollisen hyväksikäytön kohteena on tuntemattomia ulkomaisia naisia, suljetaan silmät liiankin helposti

Keskipohjanmaan jutussa kerrotaan "thaihierontapaikkojen" taakse kätkeytyvästä toiminnasta. Jos puhutaan hieronnan tai muun normaalin liiketoiminnan sijasta prostituutiosta, seksin välittämisestä tai ihmiskaupasta, kysymys ei ole rentouttavasta hoidosta vaan ainakin ihmisoikeuksista. Jos huonossa asemassa olevat ihmiset joutuvat tilanteeseen, jossa he ovat riippuvaisia "auttajistaan" ja joutuvat myymään seksiä vastoin tahtoa, kysymys on hyvin vakavista rikos- ja eettisistä asioista.

Kokkolassa on jo pitkään ihmetelty, mitä nämä verhojen takana olevat liiketilat ovat. Tai osa on ihmetellyt, jotkut ovat tienneet ja monet eivät ole tajunneet. Yksiselitteisen vastauksen saaminen onkin vaikeaa, eikä ole tarkoitus leimata sellaista toimintaa, jossa asiat ovat kunnossa. Nyt ei siis puhuta perinteisestä thaihieronnasta.

Suomessa seksin myyminen on sallittua. Paritus ja seksin ostaminen paritettavilta henkilöiltä tai ihmiskaupan uhreilta on kiellettyä. Pohjanmaan poliisin talousrikosyksikön rikoskomisario Teuvo Nissilä sanoo Keskipohjanmaassa, että Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella thaihierontapaikkoihin liittyen ei ole havaittu viitteitä ihmiskaupasta tai laittomasta maassa oleskelusta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Anni Valovirta arvioi Keskipohjanmaassa, että thaihierontapaikat saattavat johtaa piilorikollisuuden ytimeen. Hänen mukaansa laillisen liiketoiminnan alla voi tapahtua asioita, jotka eivät tule esiin. Valovirran arvion mukaan Suomessa osa hierontapaikkojen työntekijöistä asuu työpaikalla tai asunnossa, jonka työnantaja on järjestänyt.

Ylitarkastaja kuitenkin tietää, että toimistoon tulee erittäin vähän yhteydenottoja henkilöiltä, jotka ovat huolissaan thaihierontapaikkojen työntekijöistä. Tämä kuvastanee ongelman yhtä isoa osaa. Kun mahdollisen hyväksikäytön kohteena on tuntemattomia ulkomaisia naisia, suljetaan silmät liiankin helposti. On myös sosiaalipoliittinen ongelma, jos työntekijät asuvat työpaikallaan tai huonoissa olosuhteissa silloinkin, kun liiketoiminta on laillista. Emme elä enää lintukodossa.