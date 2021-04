Kehysriihessä ei ratkaisua kolmantenakaan päivänä – Marin: Puheenjohtajaviisikko jatkaa neuvotteluita viikonloppuna

Kehysriihineuvottelut ovat päättyneet tältä päivältä. Asiasta kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) Twitterissä iltakuuden jälkeen perjantaina. Marinin mukaan puheenjohtajaviisikko jatkaa neuvottelua viikonlopun aikana.

Olen keskeyttänyt neuvottelut tältä päivältä. Jatkamme neuvottelua viisikon kanssa viikonlopun aikana. — Sanna Marin (@MarinSanna) April 23, 2021

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi Helsingin Säätytalolla, että yhteistä neuvottelutulosta ja yhteisymmärrystä talouden isosta kuvasta ei ole vielä kyetty saamaan.

– Kun kutsu käy, olemme valmiita pöytään uudelleen ja keskusteluja jatkamaan, Saarikko sanoi.

Hallituksen kauden puoliväliin osuvan kehysriihen piti alun perin kestää keskiviikosta torstaihin. Hallitus ei kuitenkaan löytänyt yhteistä säveltä työllisyys- ja taloustoimiin kolmantenakaan päivänä.

Saarikon mukaan osasta työllisyystoimia on päästy yhteisymmärrykseen, osasta on yhä näkemyseroja. Puolue on vaatinut neuvotteluissa vastuullista talouspolitiikkaa ja Suomen valtion velkaantumisen taittamista.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vihjasi Säätytalosta poistuessaan osan neuvotteluista valmistuneen sanomalla, että verotyöryhmän työ olisi valmis. STT:n tietojen mukaan samassa ryhmässä on käsitelty myös monipaikkaisuuden edistämistä.

Ohisalo: Turvekeskusteluissa edistytty

Vihreitä johtava sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi Säätytalosta poistuessaan, että neuvotteluissa on käyty isoja keskusteluja, miten koronakriisistä noustaan.

Ohisalo myös vakuutti, että vihreiden puolue-elimet ovat sitoutuneet hallitusohjelmaan kokonaisuutena. Riihessä on hänen mukaansa keskusteltu siitä, viedäänkö ohjelma maaliin vai ei.

Säätytalon portailla nousi esille myös keskustelu turpeentuottajien asemasta. Ohisalo luonnehti keskustelua vaikeaksi, mutta hänen mukaansa siinä on päästy hyvin etenemään.

Hän kuitenkin korosti, että hallituksessa ollaan viemässä eteenpäin niitä asioita, joista on aiemmin yhdessä sovittu, eikä niistä ole tarkoitus lähteä pakittamaan. Ohisalo on vaatinut tukea yrittäjille, ei elinkeinolle.