Lukijan mielipide: Puolustusvoimien varusmieskoulutus takaisin Kokkolaan

Monelle tuli yllätyksenä Suomen puolustusvoimain valitus Ohtakarin kaavasta. Lohtajan Vattajan alue on tärkeä ja ainutlaatuinen ammunta- ja harjoitusalue puolustusvoimille, vaikka sen käyttö sotaharjoitusalueena on viime vuosina vähentynyt merkittävästi aikaisemmista ruuhkavuosista. Alueen kehittäminen on jäänyt puolustusvoimain suunnalta vähäiseksi. Jos alue on tärkeä koulutuksen näkökulmasta puolustusvoimille, voitaisiinko Kokkolan kaupungin ja puolustusvoimien intressit alueen kehittämiseen yhdistää? Aloittaa alueen yhteinen kehittäminen päämääränä yhteinen käyttötarkoitus joka palvelisi molempia osapuolia. Käyttötarkoitus, kuten tähänkin asti maanpuolustus ja asukkaiden virkistysalue.

Vastavuoroisuuden periaatteella Puolustusvoimat voisi palauttaa Kokkolaan varuskunnan. Varuskunnan perustaminen olisi piristysruiske koko Keski-Pohjanmaalle, Kokkolalle ja etenkin hiljentyvälle Lohtajan taajamalle, talousalueelle saataisiin kymmeniä uusia työpaikkoja ja välillisesti jopa satoja. Kokkolaan perustettavalla varuskunnalla olisi moniakin puoltavia seikkoja; alueella on perusinfrastruktuuri valmiina perustettavalle varuskunnalle. Muualta tulevien joukko-osastojen ei tarvitsisi tuoda mukanaan kaikkea harjoituskalustoa kun sitä voitaisiin säilyttää alueella isommassa määrin. Varuskunnalla olisi alueelle valtavat pito- ja elinvoimahyödyt. Maanpuolustustahtokin varmasti entisestään lisääntyisi Pohjanmaan alueella kun saataisiin takaisin alueelle varuskunta.

Aika nopeilla päätöksillä on varuskuntia lakkautettu ja perustettu sekä siirretty. Aina aiemminkin ovat yhteiset intressit määritelleet varuskuntien perustamiset ja lakkauttamiset sekä säilyttämiset, jos yhteistä tahtoa löytyy. Vattajanniemen hiekkarannoille mahtuu yhtä hyvin puolustusvoimat kuin vapaa-ajan liikkujat. Vapaa-ajan asuntojen rakentamisesta voidaan luopua maanpuolustuksen nimissä. Ymmärrystä ja vastavuoroisuutta kaupungin ja puolustusvoimain johdolle neuvotteluihin Lohtajan alueen kehityksestä ja tulevaisuudesta.

Tomi Kivelä

Kaupunginvaltuutettu PS (sit.), kuntavaaliehdokas