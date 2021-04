Hallitusviisikon vaikeat kehysneuvottelut venyvät seitsemännelle päivälle: "Kyllä tämä neuvottelutilanne on ollut vaikea, se on myönnettävä rehellisesti"

Helsinki

Hallituksen puheenjohtajaviisikon vaikeat neuvottelut tulevien vuosien rahankäytöstä keskeytettiin maanantaina tilanteessa, jossa asioita oli yhä auki mutta edistystäkin oli saatu aikaan. Kaikista puolueista vakuutettiin neuvotteluhaluja vielä löytyvän, ja asioiden käsittelyä jatkettiin eduskuntaryhmissä illalla.

Viisikko on koolla jälleen tiistaina puolenpäivän aikaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi maanantain neuvottelun päätyttyä, että edistystä on tullut, mutta edelleen on myös paljon asioita auki.

– Edistystäkin on tapahtunut, mutta kaikki nämä osaset vaikuttavat toisiinsa, eli sikäli emme ole vielä maalissa. Mutta jatkuvasti teemme töitä yhteisen ratkaisun eteen.

Marinilta kysyttiin myös, onko hallitus kriisissä hankalien ratkaisujensa kanssa. Hän ei tässä kohtaa ottanut kantaa siihen, miten optimistinen on ratkaisun syntymisen suhteen.

– Kyllä tämä neuvottelutilanne on ollut vaikea, se on myönnettävä rehellisesti. Mutta nähtäväksi jää, millainen tulos täältä tulee.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo luonnehti neuvottelujen tauolla tilannetta kaikkinensa vaikeaksi, koska monta isoa asiaa on pöydällä ja ne pitää ratkoa yhtä aikaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Pääministeri on hyvin tehnyt erilaisia esityksiä pöytiin. Tässä on monta palasta, joita liikutellaan ja pyritään löytämään yhteistä näkemystä. Uskon itse, että ratkaisu löytyy, mutta se on vain oma näkemykseni, Ohisalo sanoi.

Neuvottelun alkaessa Marin kertoi tuoneensa pöytiin kaksi erilaista kompromissiehdotusta, jotka vahvistaisivat hänen mukaansa tuleville hallituksille julkista taloutta satoja miljoonia euroja enemmän kuin valtiovarainministeriön neuvotteluihin tuoma pohjaesitys.

Ehdotuksista toinen vahvistaisi STT:n tietojen mukaan julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 500 miljoonalla ja toinen noin 600 miljoonalla eurolla. STT:lle tähdennetään, että summat ovat alustavia arvioita, ja tarkat arviot tulevat vasta myöhemmin. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi STT:lle, että Marinin esitykset sisältävät yli 300 miljoonan euron veronkorotukset ja että mukana olisi korotuksia ainakin työnantajien sivukuluihin.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi heti neuvottelujen alussa, etteivät Marinin veronkorotusehdotukset varsinaisesti vieneet neuvottelua parempaan suuntaan.

Esillä on lisäksi ollut monenlaisia ehdotuksia neuvottelujen edetessä.

Hallituksessa on neuvottelujen aikana ollut näkemyseroa muun muassa siitä, kuinka paljon menokehys voisi ylittyä vuonna 2023. STT:n tietojen mukaan muiden puolueiden mielestä ylitys voisi olla noin 500 miljoonaa, keskustan mielestä noin 300 miljoonaa.

Tällä ylityksellä kompensoitaisiin muun muassa Veikkauksen alentuneita tuottoja edunsaajille ja edistettäisiin teollisuuden sähköistymistä.

Myöskään ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoon, tasoon tai ehtoihin tehtävät kiristykset eivät varsinkaan vasemmistoliitossa hevin mene läpi, kun taas keskustassa katsotaan niiden olevan merkittävimpiä keinoja ja uudistuksia, joilla työllisyyttä voitaisiin parantaa ja julkista taloutta tasapainottaa.