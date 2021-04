Lukijan mielipide: Miksi Suomen pitää lopettaa turpeen poltto?

Vihreiden mukaan koko maailman CO2-päästöt poistuu, jos Suomessa lopetetaan polttoturpeen käyttö voimalaitoksissa.

Maakaasun poltto aiheuttaa CO2-päästön 55,04 g/MJ, kivihiili 93,3 g/MJ, turve 105,9 g/MJ, mutta puuhakkeen päästö on nolla koska se on uusiutuva.

Kun voimalaitoksessa poltetaan yhdessä 55 % haketta ja 45 % turvetta, niin CO2-päästö on sama kuin maakaasulla, turpeen osuutta voidaan pienentää noin 25%:iin, lisäksi tupeen polton happamuus estää tulistimien likaantumisen. Miksi Suomen pitää lopettaa turpeen poltto yhdessä hakkeen kanssa, vaikka sen CO2-päästö on sama kuin maakaasulla tai pienempi, ja korvata tulistimien likaantuminen rikillä, joka aiheuttaa SO2-päästön?

Voimalaitosten hyötysuhde on yli 90 % yhdessä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa, näitä on suurin osa Suomen voimaloista. Pelkän sähkön tuotannossa hyötysuhde on parhaimmillaan 50 %, joita laitoksia on eniten maailmassa.

Suomen voimalaitokset ovat hyvässä kunnossa, ja niillä on vielä pitkä käyttöikä hyvin hoidettuna.

Hake ja turve on 100 % kotimainen energialähde ja samalle antaa tuhansia työpaikkoja ja hyvinvointia.

Poliitikkojen tulisi opetella kemiaa, fysiikkaa ja teollisuustaloutta päätöstensä perusteeksi.

Esko Hyyppä

Eläkkeellä oleva Inspectan tarkastaja

Kokkola