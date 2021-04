Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kansalaisten huoli voi vaikuttaa ongelmien käsittelyyn – Apulaisoikeuskansleri tekee oikein selvittäessään poliisien toimintaa ihmiskauppaepäilyissä

Keskipohjanmaa kertoi viime viikon lopulla kokkolalaisiin thaihierontapaikkoihin liittyvistä mahdollisista ongelmista, jotka ovat herättäneet myös kansalaisten huolen.

Helsingin Sanomat uutisoi viikonloppuna selvityksestään, jonka mukaan poliisi ei vaikuttanut kiinnostuneelta selvittämään ihmiskaupparikoksia. Osa jutuista oli jätetty tutkimatta ja osassa tutkinta oli lopetettu kevyeltä vaikuttavin perustein.

Kokkolassa poliisi on käynyt kevään aikana läpi thaihierontapaikat. Poliisi ei tarkastuksen perusteella epäile rikollista toimintaa. Keskipohjanmaan jutussa 22.4. oltiin huolissaan näihin paikkoihin mahdollisesti liittyvistä rikoksista kuten parituksista ja ihmiskaupasta.

Pohjanmaan poliisilaitoksen päällikkö Kari Puolitaival kertoo tänään Keskipohjanmaassa, että poliisin tietoon ei ole tullut sellaista lainvastaista toimintaa, että se olisi edellyttänyt poliisilta jatkotoimia. Viime vuoden puolella käytiin koko alueella läpi kaikki muutkin hierontapaikat ja saldona oli yksi syyteharkinnassa parhaillaan oleva juttu. Seinäjoen tapauksessa epäillään yhden henkilön syyllistyneen paritustoimintaan viidessä liikkeessään.

Asia on kaikkea muuta kuin yksinkertainen ehkä lain ja poliisin, mutta monen muunkin asian näkökulmasta. Epäilemättä kyseisten rikosten ja epäilyjen tutkiminen on vaikeaa. Minkä verran on kysymys poliisin haluttomuudesta tutkia tätä rikoskenttää, sitä voi kysyä.

Pohjanmaan päällikkö Puolitaival kuvailee tilannetta itse asiassa varsin selkeästi lehtihaastattelussa. Hän korostaa, että ei ole sanonut asioiden olevan kunnossa kaikissa muissa paitsi Seinäjoen tapauksessa. Sen sijasta Pohjanmaan poliisin tutkinnassa ei ole tullut esiin sellaista lainvastaista, että poliisi olisi aloittanut esitutkinnan.

Yksittäiset kansalaisetkin ovat huolestuneet tiedosta, että ulkomaiset naiset asuvat ja työskentelevät liikehuoneistoissa. Olosuhteet saattavat vaikuttaa huonoilta, mutta automaattisesti kysymys ei ole rikoksesta. Jos poliisi ei pysty puuttumaan ulkopuolisen silmin vaikeissa olosuhteissa elävien naisten elämään, ehkä jonkun muun pitäisi. Kysymys on ainakin sosiaalisesta ja sosiaalipoliittisesta ongelmasta, jos keskellämme asuu ihmisiä, joita kukaan ei auta.

Ihmiskaupparikosten selvittäminen tai pikemminkin selvitysten puute on herättänyt myös apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen, joka tekee asiassa oman selvityksensä. Toimenpide on paikallaan, ja keskustelu on vaikuttanut.