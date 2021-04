Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tänään ovat isot asiat pelissä – Olisi naiivia kuvitella, että lähestyvät kuntavaalit eivät vaikuttaisi puoliväliriihen takkuiluun

Keskiviikkoaamuna ollaan epätietoisia, millainen päivä on tulossa. Panoksena on iso asia eli hallitus ja työrauha. Puoliväliriihestä ennakoitiin vaikeata, mutta alkuun hallituksen kaatumista ei alun perin odoteltu. Tilanne alkoi näyttää päivä päivältä vaikeammalta riihen edetessä. Tiistai-iltana päivystettiin medioiden toimituksissa ja kodeissa. Miten hallituksen käy. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus on kestänyt koronavuoden, mutta tiistaina alkoi näyttää, että puoliväliriihen jumiin menneet neuvottelut olivat liikaa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko antoi tiistaina vahvoja merkkejä siitä, että keskustan mahdollisuudet jatkaa hallituksessa olivat huonot. Menoraamin ylityksessä eivät näkemykset kohdanneet. Verot ja turve ovat kiristäneet neuvotteluita ja tunnelmaa. Epävarmuus hallituksen toimintakyvystä alkoi voimistua.

Tiistai oli alun perin kaksipäiväisiksi aiottujen niin sanottujen kehysriihineuvottelujen seitsemäs päivä. Tuloksia odotettiin jo aikoja sitten ja puoliväliriihestä tuli kenties ennennäkemättömän vaikea. Käydäänkö nyt kuntavaaleja vai neuvotellaanko puoliväliriihen asialistasta. Hallituksen puoliväliriihessä ei pitäisi olla näin isoja erimielisyyksiä johtuivat ne mistä tahansa. On varmasti naiivia kuvitella, että vaalit eivät vaikuta. Keskustan eduskuntaryhmä kokoontui aamukahdeksalta.

Päivän mittaan tilannetta seurataan myös Keskipohjanmaassa tiiviisti. Jos hallitus kaatuisi, mitä siitä seuraisi? Ensin yritettäisiin koota uusi hallitus vuoden 2019 eduskuntavaalituloksen pohjalta. Jos tämä ei onnistuisi, olisi vaihtoehtona ennenaikaiset eduskuntavaalit. Tilanteessa, jossa tunnelmat ovat kuumentuneet kuntavaalien ja esimerkiksi keskustan heikon kannatuksen vuoksi, olisi uusien vaalien järjestäminen todella vaikea rasti.

Suurin eduskuntaryhmä on tällä hetkellä SDP, jonka edustaja kutsuisi koolle muiden eduskuntaryhmien edustajat. Yleensä hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjä on suurimmasta ryhmästä.

Suomeen on saatava mahdollisimman pian toimintakykyinen hallitus ja mieluiten tämä nykyinen. Sellaista tarvitaan aina, mutta koronavuoden vaikeudet ja epävarmuudet jatkuvat. Tällä vaalikaudella on nähty jo kahdet hallitustunnustelut, ensimmäiset keväällä 2019 ja toiset syksyllä 2019. Suomessa on ollut ennenaikaiset vaalit edellisen kerran vuonna 1975. Siitä voi päätellä, että kynnys uusiin vaaleihin on erittäin korkea.

Pääministeri Marin totesi tiistai-iltana, että koronakriisin hoito vaatii toimintakykyisen hallituksen. Silloin hallituksella on oltava on enemmistö eduskunnassa. Nyt todella katsotaan, kenellä on isänmaan asia mielessä. Kompromissihalua tarvitaan kaikilta.