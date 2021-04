Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Hermeksellä on tänään tuhannen taalan paikka – Voittoon uskotaan viimeiseen vihellykseen asti

Kokkolan Hermes on tehnyt Mestiksen mestaruustaistelusta oikean jännitysnäytelmän. Pelin ratkeamista odotettiin kiihkeästi jo tiistai-iltana ja erittäin pitkäksi venyneessä pelissä oltiin ah niin lähellä, mutta silti kaukana voitosta. Kokkolalainen jääkiekkojoukkue on tehnyt hurjaa urakkaa tällä kaudella. Nyt nautitaan hedelmistä, mutta joukkue taistelee viimeistä pelaajaa myöten kauden kruunusta eli Mestis-mestaruudesta.

Torstaina Hermes on tiukassa paikassa Imatralla, jossa Imatran Ketterä saa pelipäivän valmistautua kaikessa rauhassa kotioloissaan ja kotikaukalossaan. Helppo ei torstain pelistä tule, mutta vähintään kaikki kokkolalaiset kannustavat omaa joukkuetta. Tänään on tarkoitus mennä päätyyn asti. Kotiin kelpaa tulla myös hopeamitali kaulassa. Vaikka viimeiseen vihellykseen asti lähdetään siitä, että Mestis-Mestari on tänä vuonna Kokkolan Hermes.