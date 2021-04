Opiskelijoiden mielipide: Oppivelvollisuusiän nostaminen on teko tasa-arvon, nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden puolesta

Tällä hetkellä yksi suurimmista nuoria koskevista muutoksista on oppivelvollisuusiän nostaminen 18 ikävuoteen. Tämä tarkoittaa, että jokaisen yhdeksäsluokkalaisen on hakeuduttava toisen asteen koulutukseen, jossa huomioidaan jokaisen nuoren yksilöllinen opintopolku.

Uudistuksen myötä toinen aste muuttuu maksuttomaksi, mikä lisää tasa-arvoa opiskelijoiden välillä ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Suomessa lakiuudistus on herättänyt kritiikkiä ja negatiivisia mielipiteitä, mutta jos miettisimme hetken positiivisen kautta. On totta, että uudistuksen myötä kuluu resursseja ja rahaa ja paineet kohdistuvat koulun henkilöstöön. Tämä ei kuitenkaan saisi loppupeleissä olla vain resurssikysymys, vaan teko tasa-arvon, nuorten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden puolesta.

Esimerkkejä oppivelvollisuusiän nostamisen positiivisista vaikutuksista on näyttää Euroopan maista, joissa oppivelvollisuusikää on nostettu 18 vuoden ikään. Havaittuja vaikutuksia ovat koulutustason nousu ja koulun lopettamisiän lykkääntyminen, ja esimerkiksi Englannissa on havaittu tutkinnolla olleen merkittävä arvo työmarkkinoilla. Samoja tuloksia tavoitellaan myös Suomessa, sillä mitä enemmän saamme nuoria koulutettua, sitä enemmän meillä on tulevaisuudessa päteviä työntekijöitä.

Näistä näkökulmista katsottuna uudistus tulisi maksamaan itsensä tulevaisuudessa takaisin. Ennen kaikkea se kuitenkin tukee nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Huomispäivän tulevaisuuteen vaikutetaan jo tänään!

Kokkolan Centria AMK

sosionomiopiskelijat NSOS18K

Eerika Eskola, Eija Hautakangas-Vainionpää, Elina Saarimaa, Emilia Palo, Emma Holopainen, Eveliina Vuorisalo, Janette Makkula, Janina Urpola

Koulutusalapäällikkö (sosiaalityö)

Pirjo Forss-Pennanen