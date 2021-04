Keski-Pohjanmaan kieltenopettajat ry:n puheenjohtajan kannanotto: Monipuolinen kieltenopetus taattava Keski-Pohjanmaan kunnissa

Monipuolisella kielitaidolla ja sen kehittämisellä on merkittävä rooli sekä yksilön jatkuvassa oppimisessa että maan kielivarannossa ja siten kilpailukyvyssä. Englannin dominoiva asema murentaa muiden kielten osaamista, kun niiden opiskelu vähenee ja eriarvoistuu. Suuret linjat ovat valtakunnallisten poliittisten päätösten sanelemia, mutta lopulta kunnanvaltuustoissa päätetään, mitä kieliä oppilailla on mahdollisuus opiskella.

Mahdollisuus kielten opiskelun iloon pitää taata jokaiselle pienimmästä oppilaasta jatko-opintoihin tähtäävälle nuorelle riippumatta kotikunnasta tai koulusta.

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on julkaissut vuoden 2021 kuntavaalitavoitteet, jotka tässä tiedoksi ja keskustelun pohjaksi ehdokkaille ja äänestäjille sekä päätöksenteon tueksi tuleville valtuutetuille.

Kieli- ja kulttuuritaidot – välttämättömät taidot: monipuolinen kieli- ja kulttuuriosaaminen on suomalaisten kilpailuetu. Kouluille ja opiskelijoille tulee taata edellytykset oppimisen iloon ja haluun tehdä töitä.

Jokaisella oppijalla tulee olla oikeus opiskella kieliä asuinpaikastaan riippumatta. Yhdenvertaisuus on arvovalinta, joka on turvattava. Kieliryhmien syntymistä on tuettava asettamalla ryhmäkokovaatimus riittävän pieneksi.

Kun kieltenopiskelu siirtyy myöhemmäksi, osaaminen vähenee. Opiskelijoiden perusopetuksessa ja toisella asteella suorittamien kieliopintojen määrällinen ja laadullinen niukkuus näkyy opiskelijoiden osaamisessa ja motivaatiossa.

Kansainvälistymisen myötä työelämän kielitaitotarpeet ovat monipuolistuneet. Kielitaitoa edellytetään nykyään kaikilla organisaatiotasoilla ja kaikissa työtehtävissä. Työelämässä on kasvava tarve työntekijöille, jotka osaavat useampaa vierasta kieltä.

Suomalaiset kieltenopettajat ovat maailman huippua. Opettajalla tulee olla pedagoginen vapaus päättää, millaisia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja hän käyttää. Opettajien täydennyskoulutus tulee järjestää nykyistä tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin.

Hyvällä kielitaidolla ja monipuolisella koulutuksella edistetään työllisyyttä ja pidempiä työuria. Laadukas kieltenopetus edellyttää riittävää rahoitusta.

SUKOL edellyttää, että A1-kielenä tulee tarjota myös muita kuin englantia niissä kunnissa, joissa on yli 30000 asukasta.

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on yli 60 vuotta sitten perustettu kieltenopettajien oma pedagoginen järjestö ja yhteistyöverkosto, joka toimii kieltenopettajien ja kieltenopetuksen aseman sekä kansainvälistymisen edistämiseksi. Jäseniä SUKOLissa on yhteensä noin 4000. Jäsenistössä on opettajia kaikilta eri koulutusasteilta.