Sisarukset Janne Ylinen ja Anne Flinck ovat käyneet kovan koulun Kokkolan Halpa-Halli Oy:n perustajan Esko Ylisen isällisessä otteessa: "Ei ole ollut aina helppoa isän kanssa, monet itkut on itketty, monta kertaa on erotettu"



Kokkolan Halpa-Halli Oy on yli viisikymmentävuotias perheyhtiö, jonka historia on personoitunut ja personoituu edelleenkin yhtiön perustajaan, Alahärmässä joulukuussa 1947 syntyneeseen kauppaneuvos Esko Yliseen. Noin 1 500 ihmistä työllistävä ja viime vuonna hieman yli 300 miljoonan euron liikevaihdon kirjanneella HalpaHalli-ketjulla on 35 myymälää eri puolilla Suomea.