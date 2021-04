Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Pandemia jyllää edelleen maailmalla, vaikka Suomessa tilanne on oleellisesti parantunut

Alkaa olla selvää, että koronapandemian Suomen päässä kolmas aalto on nyt takanapäin. Tartuntamäärien huippu osui maaliskuun jälkipuoliskon päiville. Sen jälkeen suunta on ollut jatkuvasti alaspäin.

Voiko tästä kehityksestä iloita? Ilman muuta. Rokotusten eteneminen ja viime aikojen takatalvesta huolimatta tuleva kesä on erinomainen nyrkki koronaa vastaan. Vuoden takaisten kokemusten perusteella COVID-19-virus ei Pohjolan kesästä pidä. Toivon mukaan viime vuodet ovat tässä suhteessa veljeksiä.

Koronan talttuminen ei tee tulevasta kesästä vielä ”vanhaa normaalia”, mutta elokuun iltojen tummentuessa voidaan ehkä olla jo aika lähellä entisaikojen myöhäiskesää.

Maailmanlaajuisesti tilanne ei näytä lainkaan yhtä lohdulliselta kuin kaukana Euroopan perällä sijaitsevassa harvakseltaan asutussa maassa.

Lähes puolentoista miljardin asukkaan Intiassa korona on karannut täysin terveysviranomaisten käsistä. Maassa on todetty virallisesti yhteensä reilut 18 miljoonaa koronatartuntaa. Kuolleiden yhteismäärä ylittää 200 000. Kumpikin luku on todennäköisesti huomattavasti todellista synkkää tilannetta pienempi.

Yhä selvemmältä alkaa näyttää, että maapallon asukkaiden eriarvoisuus vain korostuu koronan myötä. Rikkaat maat ovat kahmineet itselleen rokotteita ja saavat sitä kautta taudin kuriin. Köyhimmissä maissa ei ole välttämättä päästy edes alkuun rokottamisessa.

Totta kai jokainen maa katsoo ensisijaisesti omien asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin perään. Senkin voisi silti tunnustaa ja ääneen todeta, että kyse on äärimmäisestä kansallisesta itsekkyydestä, joka viis veisaa maapallon kokonaistilanteesta.

Määritelmällisesti pandemia on maapallon kattava kulkutauti. Se ei ole kurissa ennen kuin se on kurissa koko maailmassa. Mikään ei viittaa, että näin tapahtuisi näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.

Selvältä näyttää, että korona jää etelän köyhien vitsaukseksi. Rikkaassa pohjoisessa tauti saadaan kuriin, mutta todennäköisesti se edellyttää pitkään väestön vuosittaisia rokotuksia.

Lyhyellä tähtäimellä esimerkiksi Suomessa lienee edessä talouden voimakas kasvuhyppäys. Teknologiateollisuuden torstaina julkaisemat suhdannetiedot kertovat tästä. Kokonaan toinen asia, kuinka pitkälle kasvuloikka yltää. Esimerkiksi Suomen väestön ikääntymisen aiheuttamaa haastetta se ei ainakaan ratkaise.