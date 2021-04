Huh huh, millainen viikko alkaa olla loppusuoralla. Urheilusta ja politiikasta on saatu nauttia kiehtovimmat ja karuimmatkin palat. Kokkolan Hermes taisteli tyylikkäästi ja urheasti ja tulos on hieno. Mestis-hopea on historiallisen hyvä saavutus.

Videolla päätoimittaja Tiina Ojutkangas kirjoittaa Keskipohjanmaan toimituksen tunnelmista tällä viikolla.