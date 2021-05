Anni Saari: Uustyperyys leviää kirjallisuudessa – kuka tieteen aikakaudella etsii ongelmiin apua wannabe-noidilta?

”Suomalaiset ovat aina olleet noitakansaa”.

Näin kerrotaan Noitakirjassa, jonka Into kustannus julkaisee ensi syksynä.

Perinteentutkimusta ja historiaa yliopistossa lukeneen toimittajan on pakko vetää henkeä ja laskea kymmeneen.

Noita- ja shamanismihuttu on uusi kulma hyvinvointikirjallisuudessa, jota on viime vuosina julkaistu yhä enemmän. Kustantamojen julkaisuohjelmien perusteella nykyihmiset eivät osaa syödä, nukkua, työskennellä saati rakastaa. No, elämä varmasti paranee kun on luettu sellaiset kirjat kuin ”Uskalla nauraa”, ”Menolippu mielenrauhaan – Kuusi avainta henkiseen hyvinvointiin” tai ”Älä jauha p*skaa – Lopeta itsesi sabotointi ja tule oman elämäsi herraksi”.

Hyvinvointi, henkisyys ja elämäntaito ovat sanoja, joiden taakse kätkeytyy ajatus siitä, että apu elämän konkreettisiin ongelmiin löytyy henkisestä kasvusta. Johdattajana uuden elämän polulle toimii jonkin sortin itseoppinut valmentaja tai opas.

Noitakirjan toinen kirjoittaja on ”tunnettu meditaatio-ohjaaja, meedio, nykyaikainen noita ja sosiaalisen median vaikuttaja” Kuparikettu. Kirja laajentaa Kupariketun palvelupakettia, johon nyt kuuluvat mm. yksityiset meedioistunnot ja oraakkelikorttitulkinnat.

Saahan sitä aikuinen ihminen ongelmiaan ratkoa millä konstilla hyvänsä. Mutta kyllä ihmettelen, kuka näitä kaikkia voimaeläimiä, henkioppaita ja astraalienergioita nykyaikaisen tieteen aikakaudella tarvitsee. Aikoinaan kipeää hammasta kaivettiin tikulla ja tikku painettiin kiinni pyhään puuhun. Nykyisin soitetaan hammaslääkäripäivystykseen.

Eiköhän apua muihinkin asioihin kannata mieluummin kysyä koulutetulta asiantuntijalta tai vaikka omalta äidiltä ennemmin kuin wannabe-noidalta.

Bloggareiden sun muiden some-kirjoittajien into julkaista fyysisiä kirjoja on legitimaatio. Käyttöliittymän vanhanaikaisuudesta huolimatta kirjalla on erilainen painoarvo kuin blogikirjoituksella. Se nostaa oman sanomisen arvoa. Ja onhan se hienoa kutsua itseään kirjailijaksi.

Kustantamot puolestaan sopivat kirjojen tekemisestä bloggareiden ja julkkisten kanssa, koska heillä on valmis yleisö. Fyysisten kirjojen myynti tosin laskee jatkuvasti, mutta ainahan teksti voidaan julkaista äänikirjana.

Tulevaisuuden yleisön ei enää tarvitse osata lukeakaan.