Keskipohjanmaan torstain (29.4.) numerossa kerrottiin erittäin iloinen asia Ylivieskan Centriasta. Päiväopetus alkaa täällä uudestaan. Nelisen vuotta sitten Centria päätti tehdä suuren virheen lopettamalla Ylivieskan päiväopetuksen ja siirtämällä myös yhteisöpedagogiikan linjan Raudaskylältä Kokkolaan. Varmaan nämä ”ryöstöt” ovat vaivanneet rehtoritoimitusjohtajaa, kun hän on nyt vihdoin toimimassa oikeaan suuntaan. Iso kiitos ja tunnustus siitä.

Me koulutuksen parissa työskennellet tiedämme kokemuksesta, että koulussa tulee olla ”säpinää”, päiväopetus tuottaa juuri sellaista. Siellä nuoret naiset ja miehet luontevasti tapaavat toisiaan ja solmivat ystävyyssuhteita eli he viihtyvät opiskelussaan. Monimuoto-opetuksesta tämä asia puuttuu. Me kouluihmiset tiedämme, että kouluilmapiiri tarvitsee monipuolisuutta. Onneksi monimuoto-opetukseen on täällä kuitenkin riittänyt opiskelijoita. Se on sopinut korona-aikaan hyvin. Kun poikkeusolot vähitellen päättynevät, päiväopetus auttaa normalisoimaan opiskelua. Toivottavasti Ylivieskan päiväopetuksen tärkeys täällä nähdään myös Kokkolassa. Jokilaaksojemme talouselämä tarvitsee kipeästi osaavaa väkeä. Toivottavasti lisäätte päiväopetusta.

Mainitsen vielä yhteisöpedagogiikan siirrosta Kokkolaan. Raudaskylän Kristillinen opisto oli valmistanut monien vuosikymmenten ajan kirkon nuori-ohjaajia ”hoitavassa” ympäristössä. Kokkolassa jouduttiin täysin erilaiseen ilmapiiriin. Raudaskylän henki oli hukassa, sitä kaivattiin. Kun annatte tämä opetuksen takaisin Raudaskylälle, täällä ollaan tyytyväisiä.

Toivotan menestystä Centrian hankkeille.

Tapio Hanhineva,

Yksi Centrian alkuvaiheen toimijoista