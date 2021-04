Vapun juhlinta on alkanut rauhallisesti Keski-Pohjanmaalla – Poliisin tarkoituksena on näkyä kaduilla ja kylillä paljon: "Sillä on turvallisuutta edistävä vaikutus", sanoo komisario Pasi Sillanpää



Vapun kaltainen juhla huomioidaan poliisin työvuorosuunnittelussa. Clas-Olav Slotte

Poliisi pyrkii rauhoittamaan vapun juhlintaa näkyvällä valvonnalla ja näkyvilläololla. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudulla vappuaaton ilta alkoi rauhallisesti.