Vappua on juhlittu suhteellisen rauhallisesti pohjalaismaakunnissa – "Vappu ei ole eronnut normaalista kesäviikonlopusta mitenkään", kertoo komisario Pohjanmaan poliisista



Poliisi on lisännyt partiovahvuuttaan vapuksi.

Vappu ja vapunaaton juhliminen on sujunut suhteellisen rauhallisesti niin Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan kuin Pohjois-Pohjanmaan alueella. – Rauhallisesti on mennyt poliisin näkökulmasta katsottuna, vaikka väkeä on ollut paljon liikkeellä, kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan poliisin tilannekeskuksesta.