Kristian Sundqvistin kolumni: Suomi on polttanut soitaan, jotta kaupunkien kermatakamusten sisälämmöt ovat pysyneet turvallisissa tasalukemissa

Maalla, jonka on poltettava suonsakin pitääkseen kotinsa lämpimänä ei voi mennä kovin hyvin.

Tuota mieltä olen ollut siitä asti, kun asiaa aloin joskus parikymmentä vuotta sitten ajatella ja samaa mieltä olen yhä. Samaan aikaan katson, että vähiten syyllisiä - jos syyllisiä ollenkaan - turpeenpolttoon ovat turvealan pienyrittäjät. Hehän ovat vain vastanneet alunperin valtiojohtoisesti luotuun kysyntään, jolla on juurensa jo 1970-luvun energiakriisissä.

Yrittäjien ja laajemmin maaseutuväestön syyllistäminen asiassa onkin vekkuli juttu. Eihän se turpeella tuotettu lämpö maaseututupiin jalostu, vaan kaupunkien kaukolämpöverkkoihin.

Energiaturpeen nostaminen ammoisista ajoista rauhassa eläneeltä suolta ei siis pohjimmiltaan edustakaan maaseudun voimaa tai vapautta, vaan päinvastoin maaseudun kolonisointia.

Maakuntien nevat möyritään poltettaviksi, jotta kaupunkien kermatakamusten keskuslämmitysten termostaatit voivat tammikylmällä pysyä turvallisessa +21 asteen lukemassa.

Noin paasaisin, jos maaseutupoliitikko olisin ja paasaus tulisi sydämestä. Miksi käytännössä yksikään poliitikko mistään puolueesta ei vastusta moista riistoa?

Alas ajettavalle turvealalle sinänsä löytyy äänekkäitä vastustajia läpi liki koko puoluekentän, mutta harvoin jos koskaan perusteena käytetään mainittua aspektia.

Käytännössä jo pitkällä oleva alasajo on joka tapauksessa syytäkin tehdä ja alan yrittäjien on saatava kattavat korvaukset. Korvausten riittävyys on poliittisen tahdon asia ja yrittäjille voisi löytyä pitkäksikin aikaa valtiorahoitteisia töitä soiden ennallistamisen parissa.

Tämän kolumnin otsikko on kärjistävä sikäli, että on Suomessa soita sentään paljon jäljelläkin. Ne ovat osa isänmaatamme ja luontoamme, joita koskien saa jokaisella suomalaisella olla mielipiteensä.

Suot olivat paikoillaan jo ennen Suomea. Osaa tästä maasta tulee viljellä ja osaa varjella. Herkkä suoluontomme kuulukoon vastedes jälkimmäiseen ja lämmitkööt cityt jollain muulla.