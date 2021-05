Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Keski-Pohjanmaan koronaluvuista kannattaa olla kiitollinen

Vaikka vakavasta asiasta puhutaankin, kyllä kelpaa jopa leuhkia sillä, että keski-Pohjanmaan terveyspalvelukuntayhtymän alueella on Euroopan parhaat koronaluvut.

Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell kuvailee innostuneesti tunnelmiaan Keskipohjanmaan haastattelussa. Nöyrän ylpeäksi johtajaylilääri tunnistaa itsensä. "Olemme Euroopan paras tällä hetkellä".

Euroopan tautiehkäisy- ja valvontakeskus EDCD:n koronapäivityksessä on otettu huomioon koronatartuntatilanne koko Euroopan unionissa. Kartassa on paremmuutta ilmaisemassa turkoosi pieni läikkä, joka on Soiten alue.

Keski-Pohjanmaan naapureissa Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan puolella on nähty paljon vakavampiakin tilanteita kuin keskisellä Keski-Pohjanmaalla. Kaikkeen eivät ole ihmiset ja viranomaisetkaan pystyneet, koska loppujen lopuksi tartunta tai altistuminen on hyvin pienestä kiinni.

On syntynyt sellainen vaikutelma, että meidän seudullamme, laajemminkin kuin Soiten alueella, on suhtauduttu viranomaisten ohjeisiin tunnollisesti. Maskien käyttö on yleistä, turvaväleistä pidetään kiinni ja käsidesiä on kulunut vuoden päivät. Luonnollisten sekin on auttanut, että meillä on harvoin suuria ihmisjoukkoja ja ruuhkia normaalistikaan. Myös johtajaylilääkäri Dabnell antaa tunnustusta kansalaisille.

Tällä hetkellä puhuttavat eniten rokotukset ja rokotusjärjestys. Keskipohjanmaa-lehden toiminta-alueella tilanteet vaihtuvat ja eri alueilla eri ryhmät ovat rokotusvuorossa.

Se näyttää selvältä, että ensimmäisen rokotteen saaminen on ihmisille suorastaan jonkinlainen juhlapäivä, jonka päivämäärä laitetaan muistiin. Se on mahdollisesti merkki siitä, että on turvassa ja jonkinlainen normaali elämä häämöttää.